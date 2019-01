Lång karriär på scenen

Den amerikanska sångerskan och musikalartisten Kaye Ballard har avlidit i en ålder av 93 år.

Hon föddes med namnet Catherine Gloria Balotta i Cleveland, Ohio och gjorde sig ett namn inom musikalkomedi på 1940-talet.

Hon slog igenom både på Broadway och i tv-rutan. Tv-detuben kom i Henry Morgans Great talent hunt, som sändes 1951.

Kaye Ballard spelade bland annat i den populära sitcom The mothers-in-law, som gick på NBC från 1967 till 1969.

Som sångerska var hon den första att sjunga in Fly me to the mood (1954) och hon gjorde många musikalroller på Broadway och andra scener, bland annat The golden apple (1954), Carnival (1961), Gypsy (1973), The Pirates of Penzance (1981), Pippin (1982), Chicago (1992) och Nunsense (2003).

Hon spelade bland annat rollen som en av styvsystrarna i Cinderella (1957), med Julie Andrews i huvudrollen. Andra tv-serier hon varit med i är bland annat The Doris Day show (1970-1972), The love boat (1978-1979, 1981), The Super Mario Bros super show! (1989), Monsters (1989) och Due south (1994-1995).

Bland några av hennes filmrollen kan nämnas Freaky friday (1976), Eternity (1990), The million dollar kid (2000) och Little insects (2000).

1995 belönades hon med Golden Palm star på Palm Springs Walk of Stars.