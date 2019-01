Mästare på rustik mat

Patriks favoriter

Råvara: Lök

Krydda: Timjan

Redskap i köket: Kniv

Kokbok: Tore Wretmans Svensk husmanskost – en kokbok helt utan bilder, det är ju fantastiskt!

Kock: Leif Mannerström – det får jag ge honom.

Maträtt: Raggmunk

Dryck: Öl, pilsner då.

Matlagningsmusik: Allt från Siv-Inger till Bob Dylan.

Förra veckan fick juryn fatta det kniviga beslutet om vilka tolv som var värdiga en plats i årets säsong av Sveriges mästerkock. Och nog lyckades Patrik Engfors från Dalby imponera så pass mycket med sina oxrulader att en av de åtråvärda platserna blev hans.

– Det är helt otroligt. Matlagning är det roligaste jag vet och jag tror att juryn gillar att jag är så noggrann med detaljer och inte konstrar till det, säger en glad Engfors.

Nog har matlagningen alltid funnits i Patrik Engfors liv. Redan som barn hängde han gärna i köket när föräldrarna lagade mat och i den tidiga tonåren tog han själv gärna över och såg till att det blev middag.

– Jag har alltid tyckt om att äta och laga mat, så intresset har alltid funnits där och framförallt husmanskost är roligt att laga, säger Patrik Engfors. Att just husmanskost ligger honom nära hjärtat är kanske inte så konstigt eftersom han är uppfödd på kalops, köttbullar, sås och potatis.

– Då i tonåren när jag tog över köket ibland så hade jag en liten revolution och gjorde en hel del pasta ett tag – men jag gick ganska snabbt tillbaka till husmanskosten igen, så mycket för den revolten, skrattar Patrik.

Då var det inga problem med maten när du flyttade hemifrån i alla fall? – Haha, nej verkligen inte. Det var snarare så att jag var bekymrad över mina föräldrar och hur de skulle få mat.

Att han nu är med i ett av Sveriges populäraste tv-program tycker han naturligtvis är väldigt roligt, men också läskigt. – Det var min chef som anmälde mig. Jag är alldeles för mesig, och gillar väl inte att stå framför kameran. Men så skrev hon en sådan fin ansökan så jag kunde ju inte säga nej då, även om det blev lite stressigt och jag bara hade en vecka på mig att förbereda vad jag skulle bjuda på. Så det blev mycket provlagning den veckan.

Auditionrätten Patrik Engfors till slut bestämde sig för blev rådjursfärsbiffar med mandelpotatispuré, svampsås och vodkamarinerade lingon – och uppskattades väldigt mycket av Leif Mannerström. – Det är ju jättemärkligt att se mig själv på tv när jag kommer in där med matvagnen till juryn. Jag har sett varenda säsong tidigare och så är jag där helt plötsligt, nästan som om någon klippt in mig bara. Och så beröm från juryn och inte minst Leif Mannerström som senare i tävlingen berömde dig väldigt mycket för dina rullader? – Att få beröm från honom känns väldigt bra. Det är skillnad att få beröm från sina gäster och från juryn. Juryn är alltid ärliga, och de vet vad de pratar om. Men Leif och jag har lite samma filosofi, en maträtt behöver inte vara så komplicerad, så länge man har bra råvaror, lägger ner tid på detaljerna och får ihop smakerna. Pannbiff med lök kan absolut vara lika gott som en hummer.

Just att sätta smaker och vilka som passar ihop tror Patrik Engfors också är hans starkaste sida när det kommer till matlagning – och att han håller sig lugn.

Du måste berätta om de temaveckorna som du och dina barn kör, hur kom du på den idén?

– Jag tror det var en höst för ett par år sedan. Jag hade precis haft semester och vardagen började rulla på och det kändes som att det blev korv stroganoff varenda dag, så jäkla tråkigt. Min äldsta son Albert var nyfiken på mer vegetariskt, så vi bestämde oss för att ha en vegetarisk vecka och fick prova en massa nya saker. Det gav oss blodad tand. Jag har barnen varannan vecka och nu sätter vi alltid teman tillsammans. Vi har haft allt från husmanskostteman till landsteman som franska och danska veckor. Ditt tips om någon vill ta efter, vilken vecka ska man börja med? – Den vegetariska som vi gjorde är inte fel. Det finns så många som är rädd för vegetarisk mat och det kan jag också vara. Men det är inte så farligt som man tror som inbiten köttätare. Till vardags jobbar Patrik som pris- och affärsansvarig på Skånetrafiken. Om det blir mer fokus på matlagning i framtiden återstår att se. – Jag tror inte att jag kommer att stå i ett eget restaurangkök, men att syssla mer med mat på något sätt är ju givetvis en rolig tanke. Matlagning är verkligen både terapi och meditation för mig.