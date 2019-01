Så ska Sverige gå till semifinal i VM

Handboll Sverige har fortfarande en chans att nå semifinal i VM inför kvällens avslutande match i huvudrundan mot Danmark i Herning.







Vid seger med tre mål eller mer är saken klar. Detta ifall Norge, som alla tror, besegrar Ungern i matchen före.

Men det krävs något närmast bragdartat. Danmark har hittills gått rent inför sin fanatiska stora hemmapublik och har imponerat betydligt mer än vad Sverige har gjort i turneringen.

Men tillsammans kan faktiskt Sverige och Danmark säkra semifinal och spela bort Norge. Därmed upprepas klassikern från fotbolls-EM 2004 när båda tog sig vidare på Italiens bekostnad.

Då slutade matchen 2–2 och kom att kallas ”due-due”, vilket betyder just två-två på italienska. Ett liknande läge finns nu och i teorin skulle en pakt mellan lagen kunna skicka ut Norge ur turneringen. Men det kräver att Sverige vinner mot Danmark med tre eller fyra mål.

Om Danmark förlorar större kan de missa semifinal. Och frågan är om framförallt Danmark vågar riskera att förlora allt genom att släppa upp Sverige till en tremålsledning.

Vad gäller skadeläget i Sverige finns vadskadade spelmotorn Jim Gottfridsson kvar i truppen och har fortfarande ett hopp om att kunna spela en eventuell medaljmatch på söndag.

Mittsexan Jesper Nielsen, som inte spelat de tre senaste matcherna i VM på grund av en ljumskskada, har däremot lämnat truppen och åkt hem till Tyskland.

– Jag och vårt medicinska team har gjort vad vi kunnat för att jag skulle kunna komma tillbaka i spel, men tyvärr har vi insett att det inte kommer att bli så bra att jag kan spela den här veckan.

Det känns jättetråkigt att inte kunna vara med mer, men jag tror och hoppas att killarna löser semifinalplatsen, sade Nielsen till handbollsförbundets hemsida.

Nielsen tog plats i EM:s All star team för ett år sedan.

Ingen ny linjespelare har kallats in då Fredric Pettersson skrevs in i truppen förra veckan. I stället har mittnian Jesper Konradsson kallats in. Han anslöt till truppen i går.