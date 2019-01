Serie speglar Sverige genom fiktivt band

Sveriges historia och samhällsutveckling 1970 till 1990 speglat genom supergruppen L.E.K.O. Det är upplägget för den nya folkbildande SVT-serien Bandet och jag med Erik Haag, Lotta Lundgren, Olof Wretling och Lundafödda Kakan Hermansson. Premiär blir det på söndag 27 januari.

– Det här är en riktig informationspresent, säger Kakan Hermansson entusiastiskt.

Bandet och jag börjar precis som Stjärnorna på slottet, eller snarare som en parodi av Stjärnorna på slottet. Popstjärnorna Erik (Erik Haag), Lotta (Lotta Lundgren), Olof (Olof Wretling) och Kakan (Kakan Hermansson) samlas på ett slott för att umgås och prata gamla minnen.

Det är första gången de träffas sedan deras supergrupp L.E.K.O splittrades under inte så angenäma former. Första dagen är Eriks och mellan yogaövningar får vi oss också till livs berättelsen om hur L.E.K.O-medlemmarna hittade varandra på Gärdesfesten och sedan så småningom slog igenom i ungdomsprogrammet Opopoppa med Clabbe af Geijerstam.

I de totalt fyra avsnitten av Bandet och jag blandas den fiktiva grupphistorien med dokumentära inslag om Sverige under 70- och 80-talet. I det första avsnittet är det bland annat Gärdesfesterna, Almstriden, kollektivboende och oljekrisen som står i fokus och ett antal olika experter fyller också på med historia och fakta.

– Det här är inte ett musikprogram utan ett historieprogram genom musik och det är så fiffigt berättat som det bara kan vara när Karin af Klintberg är i farten, säger programledaren, komikern, författaren och konstnären Kakan Hermansson på telefon från pressmötet för Bandet och jag i Stockholm. Ni får se oss bilda band på 70-talet och vi gör det som nästan alla gjorde då, genom att kombinera musik och politik. Sedan får ni se oss kommersialiseras, så småningom splittras och satsa på solokarriärer. Och L.E.K.O följer Sveriges utveckling nästan in i minsta detalj.

Bandet och jag följer samma koncept som Erik Haag och Lotta Lundgrens populära Historieätarna och även uppföljarna julkalender Tusen år av historia och nu senast Bye, bye Sverige där fokus låg på migration.

Samtliga har regisserats av just Karin af Klintberg och haft Erik Haag och Lotta Lundgren som programledare.

Kakan Hermansson och Olof Wretling har också medverkat i olika biroller men i Bandet och jag har de för första gången lika tunga roller som Erik Haag och Lotta Lundgren.

– De ville att skulle ha huvudroller här och det är ett väldigt generöst erbjudande, ett ansvar vi får, säger Kakan Hermansson. Men det är inget problem i den här gruppen för det är en väldigt välkomnande stämning och arbetsmiljö. Man är aldrig nervös för att komma med egna idéer och våga och jag har fått så mycket pepp, kärlek och uppmuntrande kommentarer.

– Det gör att det är lätt att gå till jobbet även om det är 35 grader varmt och man har på sig peruk och skinnkeps, fortsätter hon och ger en aning om hur det var att spela in sommaren 2018.

Egna idéer har Kakan Hermansson bland annat fått användning av när hon varit med och format sin rollfigur i Bandet och jag som även hon heter Kakan.

– Jag ville göra henne till en person som jag mött många av under mitt eget politiska engagemang, förklarar hon. Hon kommer från överklassen men vill inte något hellre än att vara arbetarklass. Allt handlar om att kompensera för sin egen klasstillhörighet vilket resulterar i att man blir den mest politiska, kanske också för att man alltid har något att falla tillbaka på.

Kakan Hermansson är född i Lund 1981 och minns inte mycket av den period hon nu är med och skildrar. Att vara med är en riktig ”informationspresent” menar hon.

– Det är så givande. Jag har alltid varit intresserad av mina föräldrar och morföräldrars historia och bett dem berätta så det är det jag fått ännu mer koll på här. Jag har fått en tydlig och rolig utbildning i Sveriges historia. Och tv-publiken kan om de vill kolla på oss som karaktärer och det är jätteroligt och bra musik och kul miljöer men man kan samtidigt inte undgå ryggraden i det här fyra timmarna. Jag tänker att vi har glömt så mycket av de rättigheter som våra mor- och farföräldrar var med och slogs för och det är intressant att skildra en generation som betytt så mycket för vårt samhälle.

Var det också kul att få gestalta L.E.K.O?

– Det var som att leka band på alla nivåer, säger Kakan Hermansson med ett lyckligt skratt. Det blir att man till slut verkligen är det där bandet på gott och ont – man är både skitirriterad på varandra och har jättekul och får utvecklas. Och musiken har varit fantastisk, den är tidstypisk och det har varit så kul att vara i studion med värsta superproducenterna.

Produktionsteamet ser Bandet och jag som en slags uppföljare till Bye, bye Sverige. Där var det migration som stod i fokus och nu är det kollektivism och individualism. Och det kommer mera.

– Vi har ett tredje program på gång men vad det ska handla om kan jag inte avslöja än, säger Kakan Hermansson lagom kryptiskt.