Nya snöfall på väg in över Skåne

Skåne Det kan vara idé att plocka fram skidor, skridskor och pulka i helgen, då det väntas komma mer snö. Annars blir det mest mulet, men även risk för underkylt regn.

Fredagen bjuder på mulet väder med mycket moln under hela dagen och med temperaturer som kommer att ligga på ungefär två till fyra minusgrader.

– Det blir inte särskilt blåsigt, utan mest svag sydvästlig vind, säger jourhavande meteorolog Henrik Reimer vid SMHI.

Men under natten till lördagen och under morgontimmarna kommer det in ett nytt snöfall.

– När vi vaknar upp på lördagsmorgonen kan det ha kommit någon centimeter snö, men tyngdpunkten kommer att ligga i den södra delen av Skåne, säger Henrik Reimer.

Framåt förmiddagen blir det en hel del moln, men med vissa revor i molntäcket kan det kanske bli någon solglimt.

– Det kan blåsa till lite i samband med lågtrycket som drar in och det blir måttliga, sydostliga vindar som vrider till nordliga, säger Henrik Reimer.

Temperaturen blir något högre än under fredagen – noll till tre minusgrader.

– Det kan även bli inslag av underkylt regn, men det är mest snö det handlar om, säger Henrik Reimer.

Under söndagskvällen drar det in ett nytt område med lågtryck och nederbörd, och det blir ungefär samma temperaturer som på lördagen.

– Lite blåsigare blir det när snöfallet drar in och det blir måttliga till friska vindar från sydost, och snön ser ut att ligga kvar en bit in i nästa vecka, säger Henrik Reimer.