Den amerikanske komikern Kevin Barnett har avlidit under en resa till Mexico. Han blev 32 år gammal.

Han var främst känd för tv-serien Rel, som debuterade på Fox 2018. Han har även varit med och skrivit för Comedy Central’s sitcom Broad City och hördes varje vecka i podden The roundtable of gentlemen.

En annan av de sketcher han arbetade med var komedishowen Friends of the people och MTV2:s Guy code.