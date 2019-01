Filmskaparen Jonas Mekas har avlidit i en ålder av 96 år.

Han var född i Litauen, där han växte upp på en bondgård. Under andra världskriget satt han och brodern i ett tyskt fångläger i Hamburg.

Efter kriget blev det studier i filosofi vid universitetet i Mainz Tyskland och 1949 flyttade bröderna till New York.

De skaffade sig en kamera och började göra egna konstfilmer.

Jonas Mekas umgicks med konsteliten och i kretsen kring Andy Warhol.

1955 startade han tidskriften Film Culture och under många år skrev han om film. 1961 grundade han Film makers’ cooperative och 1970 Anthology film archives i New York.

1964 filmade han The brig, om ett militärt fångläger. Filmen vann pris för ”Bästa film” på dokumentärfilmfestivalen i Venedig i mitten av 60-talet.

Bland några av hans övriga filmer kan nämnas Lost, lost, lost (1975), In between (1978), Paradise not yet lost (1979) och As I was moving ahead, occasionally I saw brief glimpses of beauty (2000).

Som poet och författare gav han ut omkring 20 böcker. Han lärde även John F Kennedys och Jackie Kennedys barn om filmskapande.