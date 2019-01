Eolus gjorde sitt bästa resultat

Hässleholm Eolus Vind AB gjorde en vinst på 194 miljoner förra året. Det bästa hittills för koncernen.

Nettoomsättningen uppgick till 1,36 miljarder. Resultatet per aktie blev 7,81 kronor. Aktien steg kraftigt i fjor och står nu i 57 kronor. Styrelsen har beslutat om utdelning med 1,50 per aktie.

Dessa glada budskap kunde styrelsen och ledningen meddela vid Eolus bolagsstämma, som hölls i Kulturhuset på lördagen.

Utbyggnadstakten för förnybar elproduktion går nu mycket snabbt i Norden.

Eolus har under året förvärvat och tecknat avtal med flera bolag. I september förvärvades ett solcells- och batterilagringsprojekt i USA för elleverans till Kalifornien. Ett avtal tecknades med tyska Siemens Gamesa om leverans av sju vindkraftverk i Norge. Sedan starten 1990 har Eolus utvecklats till en av de ledande vindkraftsprojektörerna i Sverige och Norden.