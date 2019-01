Fäster sin Aniara på filmduken

Den vackraste naturen på jorden finns i Skåne. I alla fall om man befinner sig ombord på rymdskeppet Aniara i regissörerna och manusförfattarna Pella Kågerman och Hugo Liljas filmversion som får Nordenpremiär på på Göteborgs filmfestival i dag.

– De här sommarbilderna som Miman visar filmade vi vid Brösarps backar, berättar Pella Kågerman. Filmens fotograf bor i närheten och mycket av tankearbetet inför filmen gjorde vi där.

Pella Kågerman och Hugo Lilja om …

… vad de tror att Harry Martinson skulle ha tyckt om deras Aniara: ”Han var lite av en filmmotståndare och pratade om att vårt inre öga, fantasin, har större potential än filmen så det är svårt att veta. Men hans döttrar har varit väldigt positiva och vi har haft många samtal med dem. Jag vet inte heller vad Harry Martinson hade tyckt om den här tiden. Han har fått rätt när han säger att Aniara är ett varningsrop för sin samtid och kommer att fortsätta vara det.”

… de har något nytt, gemensamt projekt på gång redan: ”Vi springer redan men det är svårt att prata om det för det är inte helt färdigt än. Men, man kommer att få se mer av oss i långfilmsform och i serieform.”

… för- och nackdelar med att filma ett befintligt verk: ”Det har varit mest positivt. Vissa saker kan man i feedbackrundor känna är bokens ”fel” medan andra delar helt klart är vårt eget fel.”

… hur mörk Aniara egentligen är: ”Det intressanta är att vi har haft en del förhandsvisningar och många reaktioner är ändå att det är hoppfullt. Visst är det mörkt men det kan vara bra i den här tiden att man måste ta Aniara som en varning. Det är ju kärnan i Aniara. Det var ett varningsord 1956 och nu skenar allt. Men hoppet finns för vi är ju inte ombord på Aniara än. Vi har större rörelsemöjlighet.”

Anira Långfilm baserad på Harry Martinsons rymdepos Aniara från 1956 Nordenpremiär på Göteborgsfilmfestival lördag 26 januari och svensk biopremiär fredag 1 februari

Regi: Pella Kågerman, Hugo Lilja Manus: Pella Kågerman, Hugo Lilja Foto: Sophie Winqvist

Musik: Alexander Berg

Medverkande: Emelie Jonsson, Arvin Kananian, Bianca Cruzeiro, Anneli Martini, Jennie Silfverhjelm, Peter Carlberg, Emma Broomé med flera

Harry Martinsons klassiska rymdepos Aniara har blivit teater, opera, balett och även serieroman tidigare. På vita duken har dock ingen vågat ge sig på att berätta historien om rymdfarkosten på väg mot Mars som kommer ur kurs och måste fortsätta sin färd i all evighet. Förrän nu. Och allt började egentligen på Sabbatsbergs sjukhus när regissören Pella Kågermans mormor drabbades av en stroke.

– Aniara är en nationalskatt och både Hugo och jag kände så klart till den tidigare men vi hade inte läst den från pärm till pärm, berättar hon. På sjukhuset läste jag den för mormor och när hon blev bättre började vi rollspela den. Sjukhuset blev rymdfarkosten, patienterna passagerare, vårdpersonalen besättning, jag blev blev Mimaroben, berättaren, och mormor själva Miman – den artificiella intelligensen. Då kom jag riktigt nära texten och kände verkligen storheten i den.

Pella Kågerman och Hugo Lilja som tillsammans har skrivit manus och regisserat Aniara är utbildade vid Kungliga Konsthögskolan respektive Dramatiska institutet i Stockholm. De har gjort flera kortfilmer ihop, bland annat Supportern från 2011. De är också ett par privat med en ganska nyfödd baby som lite stillsamt gör sig hörd i bakgrunden när vi pratar i telefon inför Aniara-premiären.

Är inte det här ett ganska häftigt projekt som första långfilm?

– Jo verkligen, fast det fattade vi inte förrän vi kommit i gång, säger Pella Kågerman med ett skratt. Ett tag under processen kände vi att allt hängde i luften som en trippelskruv på väg mot ett riktigt magplask. Och det här blir en milstolpe i något som inte tar slut, nya versioner kommer säkert att fortsätta komma. Aniara är en tidlös historia som både handlar om människans biologiska ramar, att födas och att dö, men så slänger Martinson också in den här andra frågeställningen – hur är det att göra det på någon annan plats? Och Aniara är också mer aktuell än någonsin med tanke på klimatkrisen. Aniara består av 103 sånger skrivna på vers, och en förklaring till att den inte har blivit film tidigare menar Pella Kågerman och Hugo Lilja är just versformen.

– Språket kan bevaras mer i en opera eller en teaterföreställning men vi fick gå ifrån det och göra en större bearbetning, säger Pella Kågerman

– Men det är väldigt starka bilder som målas upp i Martinsons diktspråk och dem försöker vi bevara och så följer vi själva händelseförloppet ganska exakt, konstaterar Hugo Lilja.

– Vi förhåller oss också supernära originalet i detaljer och scenografi, flikar Pella Kågerman in. Det finns en massa ord från Martinson som den som kan verket kommer att upptäcka.

När filmen Aniara inleds får vi följa passagerarna som väller ombord på ett rymdskepp som mest liknar en Finlandsfärja eller ett shoppingcenter. Här finns restauranger, diskotek, bowlinghallar och lekplatser och alla bor i små hytter i långa fönsterlösa korridorer. Hugo Lilja och Pella Kågerman tänker sig att deras Aniara utspelas i vår nutid men i en parallellvärld där jorden är än mer förstörd och det är möjligt att lämna den för ett nytt liv på Mars.

– Alla framtidsskildringar präglas ändå av den tid de görs i, säger Hugo Lilja. 2001 är en fantastisk film men den andas verkligen 60-tal. Därför började vi fundera kring hur ett rymdskepp i dag skulle se ut om man kunde åka till Mars. Då tänkte vi att det nog blir som en slags kryssningsfärja – och det passade också bra ur budgetaspekt.

– Vi kallar genren ”no-set sci-fi” vilket innebär att vi byggt så lite som möjligt i studio, förklarar Pella Kågerman.

Inspelningen gjordes bland annat ombord på en Finlandsfärja där teamet åkte fram och tillbaka och man var tvungen att filma nattetid.

– Mot slutet var alla ganska yra, många mådde illa och det kändes som vi lajvade Aniara, berättar Pella Kågerman.

Även Skåne spelar en viktig roll som inspelningsplats eftersom det var där som de naturbilder Aniarapassagerarna upplever i Miman spelades in, framförallt i Brösarpstrakten.

– Filmens fotograf (Sophie Winqvist Loggins, reds. anm.) bor där i trakten på en gård i St Olof och mycket av tankearbetet kring filmen har vi också gjort där, säger Hugo Lilja.

Filmens huvudperson är Mimaroben, Mimans skötare, som spelas av Emelie Jonsson. Även piloten Isagel (Bianca Cruzeiro) och astronomen (Anneli Martini) har placerats i centrum för handlingen.

– I boken är det inte helt tydligt vilket kön de här tre personerna har, konstaterar Hugo Lilja. Vad gäller Mimaroben kan man utläsa att det troligen är en man men Emelie Jonsson är en favoritskådespelare som vi har filmat med många gånger och vi skrev rollen till henne.

– Vi valde de skådespelare vi tyckte var bäst helt enkelt, slår Pella Kågerman fast. Därför är det också så roligt att Emelie fick pris för bästa skådespelare på filmfestivalen i Les Arcs.

Aniara hade världspremiär på filmfestivalen i Toronto i höstas men Nordenpremiär blir det först denna helg på Göteborgs filmfestival där den också tävlar i kategorin bästa nordiska film. Svensk biopremiär blir det på fredag 1 februari.

– Premiärerna känns som en andra förlossning, säger Pella Kågerman. Det är spännande, stort och livsomtumlande och vi ser verkligen fram emot det. Och hoppas att så många som möjligt ser Aniara på bio. Det är en film som ska ses på stor duk med en massa bas i rumpan.