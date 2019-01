KONSTÅKNING

Osby KK hade tolv av sina C-åkare på plats då stjärntävlingen Lars Larsson Hoppet kördes i Landskrona.

Som stjärnåkare körde endast ungdom 13 och över. Där lyckades OKK:s Rebecka Wereen få en fin tredjeplacering.

Tyringe KS hade hela 22 åkare med i tävlingen som deltog i klasserna Minior C, Ungdom C13, Ungdom C15 samt två juniorer i Juniorer C damer.

Bella Nilsson tog en fin sjätteplats i klassen Ungdom C stjärnklass 1.