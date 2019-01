Sann stjärna i storslagen show

Recension

Mitt Sanna jag – en show de luxe med Sanna Nielsen

Kapellmästare: Stefan Brunzell med musiker Joakim Ramsell, Jonas Lidholm, Malin My Wall, Per Björling, Wojtek Goral, Agnes Grahn och Tensta Joyful Noise

Manus: Camilla Läckberg, Sanna Nielsen, Vera Prada

Scenografi: Tobias Brodd

Ljus: Palle Palmé

Ljud: David Granditsky

Kostym: Dennis Bröchner och Lars Wallin

Regi: Vera Prada

LÅTLISTA

I feel a song in my heart

Feel good

Undo

Big Love

Anyone who had a heart

Rock with you

Get ready

Stir it up

Sanna från Bromölla.

Viskar ömt mitt namn

I’m in love

Hela världen för mig

Empty room/Heroes

FINAL

Love is in control

Survivor(I will survive)

EXTRANUMMER

Love can move mountains

Premiär den 25 januari på Hamburger Börs i Stockholm