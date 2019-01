En virtuos resa i rytmer i en imponerande start för Quattro

Hässleholm När slagverksduon MalleusIncus är på scen är det en omöjlighet. Här handlar det inte bara om att lyssna, det är lika fascinerande att se deras händer och armar flyga över trummor, marimbor och vibrafonen.

Det är andlöst att bli en del av rytmen, höra hur klan- gerna gör sina egna utflykter och fördjupa helheten.

Publiken i Kulturhuset fick sitt lystmäte på rytmer och musikaliska utflykter när den första konserten i serien Quattro inleddes på söndagseftermiddagen.

En ”Virtuos resa genom savann & djungel” heter konserten och ger skäl för sitt namn.

MalleusIncus är den prisbelönta slagverksduon Johan Bridget och Patrick Raab, som sedan 1996 gjort hundratals konserter runtom i världen. Duon har rötter i den traditionella slagverksrepertoaren.

Duon var för konserten kompletterad med Johan Skeppstedt Andersson, kammarmusiker och solist vid sidan om sin tjänst som soloflöjtist i Helsingsborgs symfoniorkester. Kvällen inleds med Formas den Vientos första sats med effekt av största enkelhet där man anar en större komplexitet under ytan. Den andra satsen arbetar med polyrytmik där satsdelarna här hämtade från Rudyard Kiplings dikt ” The night wind”.

Stycket åtföljs av Wayne Siegels 242nd Street Rondo som för känslan till det pulserande New York.

Marimborna blandas med mängder av cymbaler och klockor i Wayne Segals stycke ”Savanna”.

Publikens gensvar, om än få, gick inte att ta fel på.