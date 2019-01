Tydlig melodi för Maggi Olin

Maggi Olin

Ålder: 57 år

Bor: Malmö

Aktuell: Spelar med Monday night big band på Malmö live i kväll, klockan 20.00.

Karriär: Kompositör och universitetsadjunkt i piano och ensemble. Har släppt ett tjugotal album, både under eget namn och med olika konstellationer.

Favoritmusik: Duke Ellington, Miles Davis, Herbie Hancock och Maria Schneider.

I kväll inleds en ny säsong med jazzkvällar på Malmö live där storbandet Monday night big band vid varje tillfälle bjuder in aktuella musiker. Först ut är kompositören och pianisten Maggi Olin från Malmö, som har ett tjugotal album och spelningar världen över i ryggen.

Det är svårt att inte imponeras av Maggi Olins karriär och allt hon både fyllt och fyller sitt musikaliska liv med. Förutom sin tjänst som universitetsadjunkt i piano och jazzensemble på Musikhögskolan i Malmö, komponerar hon, både beställningsuppdrag och för egna projekt, spelar i olika konstellationer, släpper skivor titt som tätt och ger konserter lika ofta.

Som i kväll när hon gästar Monday night big band på Malmö live där hon kommer att framföra delar av det hyllade beställningsverket Ripples on black. Ett verk som hon specialskrev för det stjärnspäckade storbandet Stockholm Jazz Orchestra, och som spelades in av Sveriges Radio i höstas.

– Genom åren har jag jobbat mycket med Fredrik Norén som spelar i Stockholm Jazz Orchestra, han kan min musik och undrade om jag ville ställa upp och komponera något. Och så blev det. Men det var med stor fasa som jag började skriva, haha. Det låter dramatiskt?

– Jag hade inte komponerat för storband sedan jag gick på Berklee i Boston på 1980-talet, och då tyckte jag mest att det var tråkigt för att jag lärde mig det på det traditionella viset. Men det hade visst gått så många år sedan dess att jag glömt vad jag lärt mig, så den här gången fick jag göra det på mitt sätt och det gick bra, skrattar Maggi.

Att det blev just piano som lockade in henne i musikens värld från början kan hon tacka sina systrar för. När Maggi Olin var barn smet hon nämligen ofta in i det hon kallade pianorummet, som precis som det låter var ett rum med ett piano bara. Här kunde Maggi stänga dörren bakom sig och få vara ifred.

– Jag hade tre systrar så det var alltid ett jäkla liv hemma. Men i det här rummet fick jag vara helt för mig själv och det var så lugnt och skönt. Naturligtvis blev jag nyfiken på pianot och spelade mer och mer hela tiden, berättar Maggi Olin. När hon tänker tillbaka på sin barndom var det just musiken hon var riktigt duktig på.

– Jag har nog vetat det sedan jag var jätteliten. Att det här var min grej, det jag var bra på. Jag var aldrig duktig i skolan men alltid jätteduktig på musik och det gav mig ett bra självförtroende.

Åren gick, pianointresset höll i sig och strax före 20-årsåldern började Maggi Olin på Fridhems folkhögskola. Härifrån gick flyttlasset sedan till Berklee college of music i Boston där hon tog examen, för att sedan flytta tillbaka till Malmö igen där hon verkar än idag.

Varför förälskade du dig i just jazz tror du?

– Det var när jag hörde artister som John Coltrane, Weather report och Miles Davis som jag verkligen visste. Sedan har jag alltid varit en sådan som inte spelat efter noter, även när jag spelade klassiskt piano, utan alltid gillat att improvisera och det passar jazzen. Men jag gillar ju annan slags musik också.

Hur vill du beskriva dig som kompositör?

– Själva arrangemanget och kompositionen tar minst tid och det har jag alltid tyckt varit kul och lätt, det är nog snarare datorprogrammet som är svårt. Jag tänker mycket på färger när jag skriver. Det blir nästan lite som att måla en tavla: ”nu har jag mycket gult och grått, det behövs lite blått i”. Men om jag ska beskriva min musik i ord så är den ganska kompakt och dissonant, men ändå med väldigt tydliga melodier. Det är någon slags röra där.

För tillfället spelar Maggi Olin in det fjärde albumet med ett av alla sina bandkonstellationer, David Angles. Och så väntar en tur till Kanada där hon ska spela mer storbandsmusik, samt en Sverigeturné i februari och mars med bandet Expear med stopp i såväl Malmö som Helsingborg. Hur ser du på Malmö som jazzstad?

– Jag tycker det händer mycket här. Det finns en massa bra musiker och folk som ordnar jazzklubbar. Jag går gärna på Malmö live, Victoria och Moriskan. Även Grand öl och mat har intressanta spelningar. Det har nog faktiskt aldrig varit så bra som det är nu, men nu vill tyvärr politikerna dra in på bidragen. Samtidigt tror jag att folk kommer att kämpa vidare. Det som känns bra är att till skillnad från 1990-talet när alla skulle vara bästa musikern och konkurrerade, hjälper folk varandra mer nu och samarbetar. Det är fint och bra för alla.