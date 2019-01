Hemmapremiär för prisad sopran

På lördag är det premiär för Richard Wagners Den flygande holländaren på Malmö Opera. Och i rollen som Senta gör den prisade sopranen Cornelia Beskow premiär på hemmaplan.

– Senta är otroligt spännande att få dyka in i och sedan känns det lyxigt att arbeta i sin egen stad, att kunna lämna på dagis och gå på min vanliga yoga, säger hon med ett brett leende.

Cornelia Beskow om …

… sina drömroller: ”Jag har två för framtiden och det är Isolde och Tosca. Det är som om de sitter där uppe på berget och väntar – förhoppningsvis på mig. Men de kan gärna vänta länge, dem kan man sjunga när man känner att man har kapacitet att berätta det som historien kräver med sin röst och med sin kropp.”

… vad hon lyssnar på för musik på sin fritid: ”Jag lyssnar ganska mycket på opera då också måste jag erkänna. Klassisk barockmusik tycker jag också mycket om. Men sedan lyssnar jag även på svensk musik – Lisa Ekdahl, Thåström, Bob Hund. Oftast berättande musik, jag är intresserad av texter. Det har alltid varit så för mig och hade jag inte varit sångare så hade jag nog varit skådespelare eller hållit på med texter på något annat sätt.”

… hon skulle vilja regissera: ”Jag tänker att jag ska bli regissör sedan när jag blir pensionär. Kanske när jag är så där 55 eller 60 år. Eller så blir jag yogalärare då. Jag har inte riktigt bestämt mig.”

Cornelia Beskow tog sina första sånglektioner i 12-årsåldern och visste tidigt att det var just opera hon ville satsa på.

– Jag är uppvuxen i en teaterfamilj och har alltid varit intresserad av konst i allmänhet och opera är en kombination av alla konstformer, förklarar hon. Jag gillar när det är mycket, mycket, mycket och älskar också det här att alla gemensamt arbetar fram mot ett ögonblick när vi tillsammans berättar en historia för en publik som sitter och får det akustiskt, live, i nuet.

När Cornelia Beskow för tio år sedan kom in på Operaakademin i Köpenhamn flyttade hon till Malmö. Efter utbildningen har det blivit många prisade roll på så väl Det Kongelige Teater i Köpenhamn som Kungliga Operan i Stockholm och även i Dalhalla. Senast var hon aktuell som Tatjana i Eugen Onegin i Stockholm. Hela tiden har Cornelia Beskow fortsatt ha sin bas i Malmö, numera tillsammans med man och barn.

Att nu få stå på scen som Senta i Den flygande holländaren på hemmascenen är lyx på flera vis – både för att hon för en gångs skull har sitt hem och sitt arbete på samma ställe men också för att hon får chansen att göra ännu en roll som hon tycker är både spännande och utmanande.

Senta är hennes andra ”Wagnerdonna” som hon uttrycker det – hon har tidigare gjort Sieglinde i Valkyrian både på Kungliga Operan och Den Ny Opera i Esbjerg. 2017 vann hon också alla priserna i världens största Wagnertävling – The Lauritz Melchior International Singing Competition.

– Wagners musik passar mig väldigt bra, jag har en röst som naturligt bär över en orkester väl. Den hörs mycket, förklarar Cornelia Beskow. Sieglinde ligger i ett mellanläge och är mer innerlig medan Senta är en mer extrovert roll, och mer extrem i det att det finns mycket lyriskt, mycket dramatiskt, mycket högt och mycket lågt. Man får använda hela sitt konstnärskap och hela sitt omfång, det gäller att hålla huvudet kallt och hjärtat varmt.

Den flygande holländaren är en tidig Wagneropera som hade urpremiär 1843. Den bygger på legenden om den holländska sjökapten som förbannade Gud under en storm och som straff dömdes att segla på världshaven i all evighet. Han kan bara räddas om han hittar en kvinna som lovar vara honom trogen in i döden och vart sjunde år får han gå i land för att söka efter henne.

Senta är en ung skeppardotter som vill rädda holländaren och Cornelia Beskow gläds mycket åt den tolkning av Senta och hela verket som den holländska regissören Lotte de Beer gör på Malmö opera.

– Man blir så otroligt glad när man regisseras av en annan ung kvinna i början av sin karriär som har samma upplevelser som man själv och som försöker hitta feministiska gestaltningar i traditionella verk, säger hon. Här ser vi vad vi kan göra åt den här änglakvinnan som ska förlösa holländaren. Kan vi berätta något som är mer spännande och en hel människa? Här i Malmö blir det något som faktiskt handlar om nu – inte bara 1800-talet. Lottes koncept är att Senta är en kreatör, en konstnär som målar fram holländaren i stället för att sitta vid ett fönster och drömma. Det är underbart att göra en Senta som är aktiv och för mig är hon en person som vill se vad som finns bakom horisonten, en konstnärssjäl, en sökare och en provokatör.

När vi pratas vid är det drygt en och en halv vecka kvar till Cornelia Beskows hemmapremiär lördag 2 februari men hon känner ingen press utan betonar att det bara är jättespännande.

– Jag känner mig så välkomnad här på Malmö opera, den känns väldigt varm, säger hon med stark övertygelse. Och det är ett så underbart rum att sjunga i. Det finns så mycket luft, så mycket rymd, i och med att scenen är så bred. Det tycker jag mycket om och det gör att man kommer väldigt nära publiken också.

– Vi har första orkestergenomdraget på fredag och efter det får man bättre koll, fortsätter hon. Jag får väl se till att bygga upp det här långsamt, inte ta ut mig för mycket på repet utan hålla lite i hästarna fram till lördag.

Sedan hon gick ut Operaakademin 2012 har Cornelia Beskow haft stora framgångar och när jag konstaterar att det går väldigt bra för henne nu konstaterar hon själv att hon har haft många fina roller på sista tiden men också att det är något hon har arbetat både hårt och målmedvetet för.

– Jag har en stark passion för det jag gör och sedan har jag haft väldigt bra vägledare – sånglärare och coacher, säger hon. Och jag har varit modig, tagit de chanser jag har erbjudits och arbetat hårt för att klara det jag fått förtroende att göra.

Vad händer efter Senta då?

– Nästa år har jag min internationella debut men än kan jag inte säga vad eller var det är. Men det blir jättespännande. Och sedan får jag också lyckan att gå tillbaka till två roller som jag gjort innan, men det kan jag inte heller säga mer om.