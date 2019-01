Ringde akutsamtal – behövde hjälp med matten

Utrikes I helgen ringde en nedstämd pojke 911, Sveriges motsvarighet till 112, i staden Lafayette, USA, då han hade haft en dålig dag och behövde hjälp – med ett mattetal.

I staden Lafayette i delstaten Indiana, USA, fick polisens ledningscentral under helgen ta emot ett lite annorlunda akut ärende, skriver HuffPost Australia.

En pojke ringde och förklarade att han hade haft en dålig dag i skolan.

Antonia Bundy som tog emot samtalet frågade vad som hänt och var inte riktigt beredd på svaret hon fick då pojken svarade ”jag är dålig på bråk”.

Pojken behövde kanske inte akuthjälp men var stressade över ett mattetal så istället för att lägga på luren bad Antonia Bundy pojken att förklara talet och guidade honom igen.

När pojken inser att en fjärddel plus tre fjärdedelar är lika med ett blir han lättad och glad, tackar för hjälpen samt ber om ursäkt att han ringde ett akutsamtal för sitt problem.

Polisen i Lafayette gick senare ut med samtalet på sin twitter där de förklarar att då ledningscentralen hade en lugn dag var det ingen fara att Antonia Bundy hjälpte pojken med det matematiska problemet.

Dock rekommenderar de att man inte ringer 911 för hjälp med läxan.

Our dispatchers never know what the next call might be.They train for many emergency situations, homework help is not one they plan for. We don't recommend 911 for homework help but this dispatcher helped a young boy out and brightened his day.@PoliceOne @apbweb @wlfi @WTHRcom pic.twitter.com/w3qCYfJP7O

— LafayetteINPolice (@LafayetteINPD) January 25, 2019