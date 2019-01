HÄSSLEHOLM

Ett sommarhus i kommunen har utsatts för inbrott i stöld. Enligt anmälan som gjorts via nätet har inbrottet skett under förra sommaren, men anmälts först nu.

På den aktuella fastigheten finns en lada, och i den har gärningspersonen tagit sig in genom ett sönderslaget fönster. Stöldgodset ska ha blivit en kristallkrona till ett icke angett värde.