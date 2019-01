Sopran får nystartat stipendium

Kultur och nöje Stiftelsen Mellby Gårds ägare, Rune Andersson, donerar 300 000 till ett nytt pris.

Första pristagaren till Otto Lindbladstipendiet är utsedd. Sopranen Karin Blom, 22, sistaårselev på Vadstena sång- och pianoakademi, tilldelas prissumman på 50 000 kronor.

– Mitt mål är att studera sång vid musikhögskola, helst i Österrike eller Tyskland, för att kunna fortsätta att utvecklas, säger Karin Blom i ett pressmeddelande.

Utdelningen kommer att ske i samband med en konsert i Norra Mellby kyrka den 17 mars.

Vartannat år, med start i år, kommer 50 000 kronor att delas ut i ett stipendium för att uppmärksamma lovande, unga sångare bosatta i Sverige som har sikte på en internationell karriär.

Initiativtagare till Otto Lindbladstipendiet är finansmannen Rune Andersson, ägare till stiftelsen Mellby Gård, tillsammans med Lunds Studentsångarförening, Otto Lindbladkören i Norra Mellby och Sösdala Hembygds- och Fornminnesförening. Rune Andersson har donerat 300 000 kronor till priset, som alltså räcker till sex stipendier.

– Mellby Gårds stiftelse med Rune Andersson som ordförande, gör med donationen till Otto Lindbladstipendiet, en betydande insats för musiklivet, säger Michael Wallenberg, ordförande i stipendiets kommitté, i ett pressmeddelande.

Stipendiet är döpt efter kompositören Otto Lindblad som var kantor i Norra Mellby under mitten av 1800-talet. Lindblad grundade just Lunds Studentsångarförening 1831, och komponerade bland annat Kungssången till Oscar I:s trontillträde 1844.