Soulsångaren är död

Soul- R & B sångaren och låtskrivaren James Ingram, har avlidit i en ålder av 66 år?

Han var född i Akron, Ohio och i hemstaden uppträdde han med bandet Revelation funk.

1973 flyttade han till Los Angeles, där han blev medlem i Ray Charles turnéband. Han spelade bland annat keyboard i låtar för Shalamar och Leon Haywood.

Efter att Quincy Jones hört ett av James Ingrams demoband, erbjöd han honom 1980 att sjunga på albumet The Dude. Han slog igenom som sångare på det albumet i låtarna Just once och One hundred ways. Quincy Jones och James Ingram skrev tillsammans PYT (Pretty young thing) 1982 till Michael Jacksons album Thriller.

1983 släppte James Ingram sitt debutalbum, där Michael McDonalds medverkade i låten Yah mo be there. Samma år sjöng James Ingram duetten Baby come to me med Patti Austin.

Tre år senare släpptes albumet Never felt so good och 1989 It’s real.

Under sin långa karriär fick han bland annat ta emot en Grammys för Bästa manliga R & B uppträdande med låten One hundred ways.

1986 vann han en Grammy för Årets sång med Somewhere out there, som han sjöng med Linda Ronstadt. Den var ledmotivet till den animerade filmen An American tail och nominerades till en Oscar för Bästa sång.

Han har haft många låtar på Billboardslistan, som I don’t have the heart, som toppade 1990.