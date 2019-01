Den amerikanske funkmusikern Edwin Birdsong har avlidit i en ålder av 77 år.

Han växte upp i Los Angeles och tjänstgjorde i Vietnamkriget. Därefter spelade han på klubbar i Tyskland innan han flyttade till New York för att satsa på en karriär inom musik.

Han var under 1970- och 80-talet känd för sin experimentella funk- och discomusik.

Han gjorde bland annat albumen What it is (1972), Supernatural (1973), Dance of survival (1975), Edwin Birdsong (1979), Funtaztik (1981) samt singlarna Rapper dapper snapper (1981) och She’s wrapped too tight (1982).

Hans funk/jazz grooves influerade många hiphop artister som De La Soul och Gang Starr.

Han samarbetade även med Roy Ayers och var med och producerade tre av hans album.