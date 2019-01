Val­rö­rel­serna un­der 2000-talet har stu­derats av jour­na­li­stik­pro­fes­sorerna Lars Nord och Jes­per Ström­bäck. De kom före den senaste val­rö­rel­sen ut med boken Svenska val­rö­rel­sen (Santérus för­lag).

Olika val­rö­rel­ser ha na­tur­ligt­vis olika ka­rak­tär. 2002 präglades den ex­em­pel­vis av ”Leijonkungens” ut­spel om språk­krav för med­bor­gar­skap och av val­stu­ge­skan­da­len som drabbade Mo­de­raterna hårt.

2006, som var Al­li­ansens första, in­ne­höll den da­ta­in­trångs­skan­dal där folk­par­tister kommit åt so­ci­al­de­mo­kraternas in­terna stra­te­gi­papper.

2010 års val­rö­rel­se ledde till SD:s in­tåg i riks­dagen, och ”super­val­året” 2014 do­mi­ne­rades av Fred­rik Rein­feldts ut­spel om ”öppna hjär­tan”.

Un­der 2000-talet har val­del­ta­gan­det ökat i var­je val (även 2018). Sam­ti­digt har an­delen som byter par­ti mel­lan valen ökat i var­je val. Det gör att par­tierna måste ägna mer kraft åt att be­hålla sina gam­la väl­ja­re.

De tra­di­tio­nella me­di­erna – tv, ra­dio och dags­tid­ningar – do­mi­nerar fort­fa­ran­de det po­li­tiska ny­hets­ut­budet i val­rö­rel­serna. 2014 fick un­ge­fär lika många sin hu­vud­sak­liga po­li­tiska in­for­ma­ti­on via da­torer (in­klu­si­ve platta och mo­bil) som via tv, drygt var tredje, me­dan tid­ningar och ra­dio låg på un­ge­fär halva ni­vån. Men ock­så en stor del av in­for­ma­tionen via nätet här­stammar från dags­tid­ningar och tv.

Mel­lan 2002 och 2006 ut­vecklades till­gången till in­ter­net snabbt. 2006 var bloggarnas val, men de flesta väl­ja­re hittade inte bloggarna och de för­lo­rade där­för sin be­ty­del­se.

2010 var första val­rö­rel­sen som po­li­tisk tv-re­klam tilläts i svenska ka­naler, del­vis som en följd av att allt­ fler me­di­er sände på egna di­gi­tala ka­naler. Nå­gon större be­ty­del­se i val­rö­rel­sen verkar det inte ha haft. De so­ci­ala me­di­erna Face­book och Twit­ter spelade större roll som nya fö­re­te­el­ser i den val­rö­rel­sen.

2014 hade ut­budet av po­li­tisk in­for­ma­ti­on i det di­gi­tala ut­budet ökat, men ändå be­håll pub­lic ser­vi­ce sin roll som do­mi­ne­ran­de for­um för val­rö­rel­sen, till­sam­mans med mor­gon­tid­ningarna. De so­ci­ala me­di­erna var fort­fa­ran­de kom­ple­ment.

Pro­fes­sio­na­li­ser­ing, medialisering och mark­nads­ori­en­te­ring är Nord/Ström­bäcks nyc­kel­ord för ut­veck­lingen av 2000-talets val­rö­rel­ser. Forsk­ningen visar ex­em­pel­vis att me­di­erna är ne­u­trala mel­lan par­tierna och inte gynnar nå­got par­ti.

Där­emot har sak­po­li­tiken fått mind­re ut­rym­me i de senaste val­rö­rel­serna me­dan spel­te­o­ri, som opinionsmätningar, fått allt större be­ty­del­se. 2018 gick det ännu läng­re.

Me­di­erna har tagit över en större del av in­fly­tan­det över vad som de­bat­teras. Jour­na­lister sätter dag­ord­ningen i val­rö­rel­serna i be­tyd­ligt större ut­sträck­ning än på 1980-talet och po­li­ti­kerna i mot­sva­ran­de grad mind­re. Den trenden verkar ha fort­satt 2018.

Fram till 2014 var de so­ci­ala me­di­ernas på­ver­kan på val­rö­rel­serna be­gränsade, men Trumps twittrande kan ha bildat skola, där so­ci­ala me­di­er får ge­nom­slag i de tra­di­tio­nella me­di­erna och där­med kommer fler väl­ja­re till del. Det in­ne­bär en ökad risk för sprid­ning av des­in­for­ma­tion.

Nu leder val­rö­rel­serna till att väl­ja­rna blir bättre in­for­merade och får ökat för­tro­en­de för par­tier och po­li­ti­ker. Det är värt att slå vakt om, ge­nom fort­satt se­riösa val­rö­rel­ser.