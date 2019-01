Det finns ett klas­siskt mo­tiv i ja­pansk konst, väl spritt ock­så i Väs­ter­lan­det, med tre apor. Den ena håller för ögonen, den andra för öronen och den tredje för munnen.

I Europa tolkas, inte helt i överensstämmelse med den klas­siska ja­pans­ka be­ty­del­sen, mo­tivet som att vägra se och er­känna miss­för­hål­lan­den och pro­blem, som öns­ke­tän­kan­de.

Där­med kan de tre aporna sägas vara en bild av den brit­tis­ka pre­mi­är­mi­nis­tern The­re­sa May – och det brit­tis­ka par­la­mentet.

På tis­dags­kvällen röstade par­la­mentet om ett an­tal olika för­slag till hur brexit bör han­teras i fort­sätt­ningen, efter att sam­ma par­la­ment för ett par vec­kor se­dan röstat ned det av­tal som May för­handlat fram med EU.

May re­kom­men­derade nu par­la­mentet att rösta för ett för­slag om att be­gära att av­tals­texten om gränsen mel­lan Nord­ir­land och Ir­land ska om­för­handlas, trots att alla EU-in­stanser sagt nej till det. Men par­la­mentet blundade och höll för öronen och röstade för om­för­hand­ling.

Sam­ma par­la­ment röstade med siff­rorna 321-298 ned ett för­slag om att skjuta på ut­trä­det, trots att EU tyd­ligt an­tytt att det vore inget pro­blem.

Dess­utom röstade par­la­mentet för att säga nej till en ”krasch” ur EU utan nå­got av­tal.

De här olika röst­ningarna går inte ihop, oav­sett vad man tycker att brexit.

Nog för­tjänar britterna en le­da­re och ett par­la­ment som vill se verk­lig­heten.

Yng­ve Sunesson