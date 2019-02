Brady tippas ta sjätte titeln

Dyra reklamfilmer, Maroon 5 som pausunderhållning och chans för Tom Brady till en sjätte titel.

I helgen avgörs Super Bowl.

100 miljoner människor väntas bänka sig under natten mot måndagen när den 53:e upplagan av Super Bowl avgörs i en inomhusarena i Atlanta.

Årets finalkombattanter är Los Angeles Rams och New England Patriots. I Patriots spelar quarterbacken Tom Brady, 41, som har chansen att ta sin sjätte Super Bowl. Han har samtidigt utsetts till mest värdefulle spelare vid fyra tillfällen i Super Bowl, men var inblandad i en skandal för fyra säsonger sedan då han misstänktes ha pumpat ut luft ur bollarna för att lättare kunna greppa dem. Något som populärt gick under namnet ”deflategate”.

Brady har varit med vid samtliga New Englands fem titlar. Motståndarna har tre titlar i bagaget.

Det är också Bradys gäng som ses som favorit att ta hem ytterligare en titel, samtidigt som quarterbacken enligt oddsbolagen är den som har störst chans att utses till mest värdefulla spelare.

– Det hade onekligen varit filmiskt om Brady blir ensam på titeltronen, blir utsedd till MVP och därefter meddelar sin pensionering. Men det är alltså inte särskilt troligt enligt oddsen, och är man fortfarande på en så pass hög nivå sportsligt kan man ju förstå ifall han vill köra på ytterligare ett år, säger Henrik Holm, spelexpert på Unibet.

Och 41-åringen har tidigare gått ut och sagt att han kommer att spela också nästa år.

Men Super Bowl brukar handla minst lika mycket om artisterna och de dyra reklamfilmerna som kostar multum för annonsörerna. I år kostar ett klipp på 30 sekunder motsvarande 45 miljoner kronor, rapporterar Expressen.

Huvudakten i artistskaran är Maroon 5, vilket blev officiellt i mitten av januari, även om flera källor rapporterat om dem som tänkt akt redan i september i fjol.