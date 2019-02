Den kubansk-amerikanska skådespelerskan Louisa Moritz, har avlidit i en ålder av 72 år.

Hon var född i Havana och lämnade på slutet av 50-talet Cuba och klev ombord på en båt mot New York City.

Efternamnet Moritz tog hon efter namnet på hotellet St Moritz i New York. När hon lämnade för att söka en karriär i Hollywood, lämnade hon kvar sonen för att växta upp hos hennes syster i New York.

Louisa Moritz läste juridik vid Woodbury university och Abraham Lincoln university school of law men det blev istället inom tv, film och reklam som hon ägnade sitt yrkesverksamma liv.

Hennes mest kända roll var som Rose i One flew over the cuckoo’s nest (1975). Några av hennes övriga filmroller var Up in smoke (1978), True confessions (1981), Chained heat (1983), Galaxis (1995) och The independent (2000).

Bland tv-serierna kan nämnas Love, American style (1971-1972), MASH (1975), Match game (1974-1975), The incredible hulk (1980) och The Cartier affair (1984).

Under senare år var hon även en av de första kvinnorna som anklagade Bill Cosby för sexuella övergrepp.