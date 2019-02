Den amerikanske skådespelaren Dick Miller har avlidit i en ålder av 90 år.

Han har gjort mer än 175 filmroller och framträtt i tv-rutan över 2 000 gånger.

Dick Miller var född i Bronx, New York och tjänade i den amerikanska flottan. Han studerade psykologi och vid sidan av sitt arbete på Bellevue hospital mental hygiene clinic, framträdde han i olika roller på Broadway.

1952 flyttade han till Kalifornien för att satsa på en karriär på vita duken.

Bland de många filmroller han haft kan nämnas Apache woman (1955), The little shop of horrors (1960), White line fever (1975), The howling (1981), All the right moves (1983), The terminator (1984), Gremlins (1984), Gremlins 2: The new batch (1990) och Batman: mask of the phantasm (1993).

Han var även med i Rod Stewarts musikvideo Infatuation (1984) med Mike Mazurki och Kay Lenz.

En mängd olika tv-roller hade han, som exempelvis i Fame, Star trek, Soap och Miami vice.