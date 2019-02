Föraren släppt – hade avvikit från boende

Boalt/Osby Den 17-årige föraren som misstänks för att ha försökt köra på två poliser i Boalt släpptes natten till fredagen.

17-åringen ska ha rapporterats avviken från ett behandlingshem i västra Sverige i samband med händelsen.

Den 17-årige förare som greps misstänkt för att ha försökt köra på två polismän i samband med en trafikolycka i Boalt under torsdagseftermiddagen släpptes natten till fredagen.

Både föraren och passageraren, även han 17 år gammal, är hemmahörande i nordöstra Skåne. Vid tillfället hade föraren av bilen, som han enligt polisuppgifter själv äger, avvikit från ett behandlingshem i västra Sverige.

– Föraren var rapporterad avviken från ett behandlingshem för vård av unga. Han transporterades tillbaka dit efter att ha släppts, säger Calle Persson på polisens ledningscentral och tillägger att det i nuläget är oklart exakt när 17-åringen avvikit från boendet.

Polisen har tidigare uppgett att passageraren överlämnats till vårdnadshavare.

Under torsdagskvällen rubricerades även misstankarna mot föraren om. Initialt var han misstänkt för försök till mord, men nu lyder rubriceringen försök till dråp. Dessutom misstänks han för drograttfylleri, vårdslöshet i trafik, olovlig körning samt narkotikabrott (eget bruk). Dessutom har polisen beslagtagit hans bil.

Under torsdagskvällen och natten hölls förhör med den misstänkte föraren. Polisen är i nuläget förtegna om vad han sagt i förhören.

– Han har förhörts och lämnat sin version. Med tanke på hans ålder och vad han misstänks för kan vi inte kommentera det närmare, säger polisens presstalesperson Robert Loeffel.

Det var vid 16-tiden på torsdagen som två poliser bevakade en trafikolycka med en timmerbil involverad i Boalt. I samband med bevakningen ska 17-åringen och hans jämnåriga passagerare ha kört förbi platsen och när de passerade poliserna ska de ha försökt köra på dem. Enligt uppgifter ska poliserna ha behövt kasta sig åt sidan för att undvika att bli påkörda.

Polisen körde sedan efter bilen och cirka tre kilometer österut på riksväg 15 kunde de gripa föraren och omhänderta passageraren efter att deras bil kört i diket.

Ingen polis skadades i samband med händelsen.