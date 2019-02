Det är inte bara på riks­planet som Cen­ter­par­ti­et tar an­svar. I 201 av 290 kom­muner och i 19 av 21 re­gi­oner är C med och styr i ma­jo­ri­tet el­ler i en do­mi­ne­ran­de mi­no­ri­tet. I hela 56 kom­muner har C kom­mun­sty­rel­se­ord­fö­ran­de­posten.

När Cen­terns kom­mun­dagar in­leddes i Umeå med en smyg­start på tors­dagen med möte för grupp­le­da­rna och tal av An­nie Lööf in­för hela kon­fe­rensen i går var det många som är vana vid makten som var på plats. Där­för fanns stor för­stå­el­se för upp­gö­rel­sen i riks­dagen, efter­som C fått ige­nom många vik­tiga krav. Det är ”slut på väns­ter­po­li­tiken”, som An­nie Lööf ut­tryckte det.

Även om det na­tur­ligt­vis funnits olika åsikter inom Cen­tern un­der pro­cessen sluter nu alla upp bak­om den oer­hört po­pu­lära par­ti­le­da­ren. Det finns ett stort stöd för lin­jen att hålla Sverigedemokraterna utan­för in­fly­tan­de. En del av An­nie Lööfs tal in­ne­höll ar­gu­ment för det. 17,5 pro­cent ger ingen bil­jett till makten, för­kla­rade hon och jäm­förde med när Socialdemokraterna med 35 pro­cent ställdes vid si­dan av när Alliansen 2006 tog makten. Inte var det mobb­ning av Persson. Lika lite är det mobb­ning av Åkesson när SD ställs vid si­dan av rege­rings­dis­kus­sionerna. De kan ju på­verka i ut­skott och ut­red­ningar.

Det är inte bara SD:s mörka hi­sto­ria utan ock­så deras po­li­tik i dag som är pro­blemet slog An­nie Lööf fast och jäm­förde med den be­gräns­ning av öp­pen­heten och av­veck­ling av rätts­sam­häl­let som på­går i Ung­ern och Polen – länder som SD har som fö­re­bilder.

Sak­po­li­tiskt be­to­nade An­nie Lööf att vän­te­tiderna i sjuk­vården måste kortas, att mobb­ning måste be­kämpas mer kraft­fullt, att köerna inom barn-och ung­doms­psy­kia­trin måste bort helt och att lands­bygden måste ut­vecklas. Särskilt be­to­nade hon ägande­rätts­frå­gorna som är hög­ak­tu­ella inom skogs­po­li­tiken.

Att ta an­svar ger ofta re­ak­tioner och An­nie Lööf har drabbats av ”re­spekt­löst hat”. Ändå bör an­svars­ta­gan­det lång­sik­tigt ge ökat stöd till Cen­ter­par­ti­et.