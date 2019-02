Fotbollsfest i Broby lockade många

Broby I tuff konkurrens med andra cuper fortsätter Glentons Cup i Broby att vara en höjdpunkt för unga fotbollsspelare under inomhussäsongen.

Årets upplaga lockade sammanlagt 78 lag i åldrarna 9-15 år.

Intensiteten är hög, kampen stundtals hård och uppmuntrande ord ekar i idrottshallen i Broby när flick- och pojklag i åldrarna 9-15 år gör upp.

Den elfte upplagan av Glentons Cup har i år lockat sammanlagt 78 lag från ett tjugotal olika föreningar. I vanlig ordning domineras deltagarlistan av lokala lag som återkommer år efter år, men några lite mer långväga debutanter har smugit sig in i år.

– I F15 har vi bland annat Torna Hällestad IF och Gärsnäs AIS. De tror jag inte har varit med innan, säger Niclas Bengtsson från arrangerande Broby IF.

Tidigare upplagor har lockat ungefär lika många deltagande lag, vissa år något fler. För att alla ska få rikligt med speltid är Glentons Cup uppdelad över två helger och arrangörerna menar att det egentligen inte är önskvärt med särskilt många fler deltagare.

– Maxgränsen är nog 80, kanske 90 lag. Vi vill inte ha fler heller – matchtiden är viktigast. Dessutom är det uppskattat av lagen att de inte behöver ha för lång väntetid mellan matcherna, säger Niclas Bengtsson.

Under lördagen var åldersklasserna P9 och P11 i farten. För de åldrarna räknas sedan något år tillbaka inga resultat vilket innebär att slutspelet i Glentons Cup infaller för åldrarna 13 och uppåt.

Niclas Bengtsson upplever att nyordningen nu har börjat sätta sig.

– Svårast har det nog varit för de åldrar som först räknade resultat och sedan fick ta bort det, funderar han.

Intresset för att delta i cupen bedöms som stort och det är generellt sätt inga större problem med att fylla deltagarlistan. Inte minst i de yngsta åldrarna uppskattas antalet spelare och lag bli fler och fler.

– Så länge folk tycker att det är roligt fortsätter vi. Det är väldigt kul att se barnen ha skoj, säger han.

Avslutningsvis passar Niclas Bengtsson på att skicka en dos beröm och uppskattning till alla som hjälper till med arrangemanget och gör innefotbollsfesten i Broby möjlig.

– Kiosk, grillning, sekretariatet … Ja, alla ställer verkligen upp. Det blir en föreningsgrej, avslutar han