Sonson till en cirkuslegendar

HÄSSLEHOLM Toni Rhodins släkt- album är inte som andras. Där poserar hans farmor med tigrar medan farfar visar upp sig med såväl den berömda krokodilkvinnan som Amerikas president Theodore Roosevelt.

På lördagen delade han med sig av några av sina mest fascinerande historier ur Brazil Jacks ovanliga värld.

– Det krävdes 42 järnvägsvagnar för att transportera cirkusen när den var som störst, säger Toni Rhodin.

Den Rhodinska familjens cirkushistoria sträcker sig tillbaka till år 1899, då 28-årige Carl Rhodin, mer känd som Brazil Jack, startade cirkusen som ännu bär hans namn. Ett mer udda levnadsöde än hans får man leta efter.

Han befann sig bland annat vid Madigans cirkus då Elvira gav sig av för att möta sitt tragiska öde tillsammans med Sixten Sparre. Därefter slog han sig ihop med ett romskt sällskap med vilket han uppträdde och anordnade bröllop under namnet ”Zigenarprinsen”. Senare gjorde han succé som italiensk trubadur under namnet Carlo Rhodini och bosatte sig i det så kallade Positivhalarehärbärget i Stockholms italienska koloni.

Toni Rhodin berättar hur Brazil Jack på 1950-talet fick en ingivelse att beställa isbjörnar till sin cirkus och plötsligt stod där med ett fyrtiotal. Och hur han 1908 lyckades få till ett möte med USA:s dåvarande president Theodore Roosevelt, vars tåg som genom ett märkligt sammanträffande stannade i Katrineholm – just när Brazil Jack befann sig på perrongen.

– Han tittade förstås ut och då stod där en indianstam och spelade Stars and Stripes. ”Teddy!” ropade farfar. ”Don’t you remember me from the prairies?”

Jodå, presidenten fick ju hålla god min och klev ut och skakade hand med den säregne cirkusdirektören, medan pressen flitigt förevigade.

– Efter incidenten fick naturligtvis min far heta Teddy, berättar Toni Rhodini.

Själv blev hans väg in i cirkuslivet inte spikrak. 1964 hade nämligen Teddys bror Trolle lagt ner sin cirkus efter att ha ombetts att bli artistchef vid världens största cirkus.

– Jag hade alltid älskat cirkus och trodde hela tiden att jag också skulle jobba med det, men eftersom cirkusen inte längre fanns blev jag tvungen att söka mig till teatern istället, förklarar han.

– Så jag utbildade mig till skådespelare och studerade sång på Kungliga Musikkonservatoriet i Köpenhamn. Då ringde Trolle, 1982, och sa att han tänkte starta en cirkus igen. Jag behövde inte mer än en sekund på mig att fundera innan jag svarade ja!

Intresset för Toni Rhodin var stort – arrangörerna i Hässleholms allmänna kultursällskap kunde räkna in drygt sextio åhörare. Bland dem fanns dessutom både revyartisten Ingvar Andersson – som Toni Rhodin gjorde sitt första framträdande på Pildammsteatern med 1975 – och Brazil Jacks svågers dotter Lillemor Nilsson, bosatt i Tyringe. Som dotter till cirkusmannen Henning Möller, bror till Brazil Jacks andra fru, växte även hon upp på cirkus och arbetade som cirkusartist innan hon gav sig av till Las Vegas.

– Jag kände igen alltihop! sa hon med ett leende när föredraget var slut.