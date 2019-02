Wiktoria och Mohombi vidare till final

Kultur/Nöje Wiktoria och Mohombi tog sig direkt till final under första deltävlingen i Melodifestivalen.

Under lördagen gick årets första deltävling i Melodifestivalen av stapeln i Göteborg. Favoriter hos publiken var Wiktoria och Mohombi som tog sig direkt till final med sina bidrag Not with me och Hello.

Nano tog sig med sitt bidrag Chasing rivers vidare till andra chansen liksom Anna Bergendahl med Ashes to ashes.

De artister som inte tog sig vidare i tävlingen var Arja Sajonmaa, High 15 och Zeana feat. Anis Don Demina.

Nästa lördag står Malmö värd för nästa deltävling.