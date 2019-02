Dömdes mot sitt nekande

HÄSSLEHOLM. En 20-åring man från en ort utanför Hässleholm har dömts att betala 4 000 kronor i böter för olovlig körning, rattfylleri och ringa narkotikabrott vid två tillfällen. Under rättegången nekade han till allt utom att ha använt hasch vid ett tillfälle.

20-åringen och fyra andra ungdomar var ute och körde bil i Markaryd den 26 mars förra året när en polispatrull fick ögonen på dem.

När de förstod detta körde de in på en bensinstation och stannade bilen. Vad som hände sedan går berättelserna isär kring.

Enligt 20-åringen var det en av de andra som körde bilen, men för att han inte skulle bli av med sitt körkort bytte de två snabbt plats.

Han nekar också till att ha rökt cannabis, vilket provsvaret visade.

Istället, hävdade han i tingsrätten, hade han låtit ett par kompisar röka cannabis i hans bil och därmed utsatts för passiv rökning.

Under rättegången vittnade en av poliserna som var med och stoppade bilen att de vare sig haft tid eller möjlighet att byta plats på den korta tid det tog för honom att komma fram till bilen.

Tingsrätten konstaterar i sin dom att 20-åringens berättelse under huvudförhandlingen låter som en efterhandskonstruktion och dömer honom därför på alla åtalspunkterna.