Izzy Young, mannen som påstås ha upptäckt Bob Dyland, har avlidit i en ålder av 90 år.

Han föddes med namnet Israel Goodman Young i Bronx, New York.

Han startade ett Folklore center i New York 1957, där artister som Patti Smith och Tim Beckley uppträdde. Han ordnade bland annat Bob Dylans första konsert i Carnegie Hall 1961.

1973 flyttade han till Sverige, och startade Folklore centrum, först på Roslagsgatan och senare på Södermalm. Där arrangerade han konserter och sålde skivor och böcker.

Biblioteket där innehöll Nordens största samling av material om folkmusik från 50- och 60-talet. Han gav från 1976 under många år även ut ett nyhetsbrev, med kalendarium beträffande folkmusik i Sverige.

Izzy Young är far till skådespelaren Philomène Grandin.