Fem författare klara för Bokmässan

Göteborg Under onsdagen släpptes de första författarna som kommer gästa Bokmässan 2019.

Deckarfestivalen Crimetime Göteborg blev en succé under Bokmässan 2018 och får en uppföljning i höst. Under onsdagen presenterades fem författare som kommer medverka.

Det rör sig om Anne Holt, Christoffer Carlsson, Camilla Läckberg och duon Hjort/Rosenfeldt (Michael Hjort och Hans Rosenfeldt) som samtliga är aktuella med nya böcker under 2019.

– Det fanns helt klart ett sug hos våra besökare efter ett dedikerat crimeområde på Bokmässan och våra högt ställda förväntningar infriades verkligen, säger Johan Kollén, redaktör och ansvarig för Crimetime på Bokmässan i ett pressmeddelande.

Enligt pressmeddelandet ska författarna tala om ”livet, skrivandet, sina aktuella böcker och spännande teman”.

Det fullständiga programmet till Crimetime Göteborg presenteras i mitten av juni. Bokmässan arrangeras den 26-29 september på Svenska mässan i Göteborg, och deckardelen går de två sista dagarna.