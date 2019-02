Åtalas för gröna fingrar

TYRINGE Det har gått drygt ett år sedan polisen slog till mot en lägenhet som inte bara var bostad utan samtidigt cannabisfabrik.

Under torsdagseftermiddagen kom åtalet mot mannen bakom.

På 80 sidor av förundersökningsprotokollet visas fotodokumentation från lägenheten i Tyringe där en man i dryga 50-årsåldern bedrev sin egen hemmaodling av cannabis.

Polisen var vid lägenheten för att göra husrannsakan i ett annat ärende, och slogs av den starka lukten. Inne i mannens lägenhet fann man honom liggande på soffan, till synes narkotikapåverkad. Men lukten av cannabis kom inte från mannen i sig, utan från det som omgav honom.

Lägenheten var nämligen inredd med folie på väggarna, en fläkt, odlingslampor och transformatorer. Och rikligt med växtlighet.

I ett av rummen fanns tio cannabisplantor mellan 50 och 80 centimeter höga i plastkrukor. I ett annat rum anträffades 33 plantor mellan 35 och 80 centimeter, samt 54 cannabissticklingar mellan tre och 25 centimeter.

I samma rum där mannen hittades på soffan fanns också 22 cannabisplantor hängande på tork.

Odlaren greps och anhölls under samma kväll, men släpptes morgonen därpå.

Mannen erkände i polisförhör att han vid tillfället hade såväl bott i lägenheten som odlat cannabis i runt ett halvår, och att det som fanns i lägenheten var hans andra omgång. Han ska själv ha byggt odlingen utan hjälp från någon annan. Utrustningen ska han ha köpt via nätet för runt 10 000 kronor.

Han ska enligt egen utsago inte heller ha sålt cannabis till någon annan, utan endast haft den för eget bruk. Mannen erkände också i polisförhör att han rökt cannabis sedan andra halvan av 1980-talet.

Åtalet som lämnades in till Hässleholms tingsrätt under torsdagen gäller kort och gott narkotikabrott, och den åtalade mannen har erkänt sig skyldig.

Totalt skickades 3 570 gram cannabisplantor och -växtdelar på analys. I torkad variant motsvarade det 2 517,7 gram cannabis, vilket är den mängd som nu återkommer i det åtal som väckts mot mannen.

Enligt Nationellt forensiskt centrums beräkningsmetoder, där man utgår från att mindre plantor får växa till sig så att de får samma storlek som de större i odlingen, skulle tio kilo cannabis kunnat framställas av de 119 plantor som odlingen bestod av, baserat på högsta medelvikten i odlingen, ca 85 gram per planta.