De tog årets grammisar

Grammisgalans vinnare blev Seinabo Sey och Robyn med två grammisar vardera.

Seinabo Sey tog hem grammisarna för årets album och årets textförfattare medan Robyn vann årets pop och årets låt.

Hederspriset delades ut postumt till Tim ”Avicii” Bergling som gick bort förra året, blott 28 år gammal.

”Årets hederspristagare var ovanligt självklar att utse”, skriver juryn i sin motivering och fortsätter:

” Han gjorde en popresa som var mer än spektakulär, den omfamnade hela världen. Från starten i ett rum i Stockholm till att hyllas av president Barack Obama. Mängder av hitsinglar som kommer att vara med oss för alltid. Grammynomineringar. Regeringens exportpris. Samarbeten med namn som Madonna och David Guetta. Mer än elva miljarder streams bara på Spotify. Och då skrapar vi ändå bara på ytan. Hans låtar, loopar och ljud är eviga. Årets hederspristagare vid Grammis 19 är GIVETVIS Tim ”Avicii” Bergling.”

Samtliga priser som delades ut vid galan, den 36:e i ordningem, som hölls på Annexet i Stockholm:

Årets album: Seinabo Sey – I’m a Dream

Årets alternativa pop: Sarah Klang – Love in The Milky Way

Årets artist: Z.E.

Årets barnalbum: Gullan Bornemark – Mina egna favoriter

Årets dansband: Blender – Gambla litegrann

Årets elektro/dans: Neneh Cherry – Broken Politics

Årets folkmusik: Per Gudmundson & Bengan Janson – Hjeltamôs

Årets hiphop: Jireel – 18

Årets hårdrock/metal: Tribulation – Down Below

Årets jazz: Amanda Ginsburg – Jag har funderat på en sak

Årets klassiska: Zilliacus, Raitinen, Forsberg – Amanda Maier: Volume 3

Årets kompositör: Ludwig Göransson – Childish Gambino m.fl.

Årets låt: Robyn – Missing U

Årets musikvideo: Gustaf Holtenäs – Jenny Wilson – Rapin*

Årets nykomling: Imenella – Chagga, Moves Remix

Årets pop: Robyn – Honey

Årets producent: Simon Superti – Adel, Dani M

Årets rock Hurula – Oss är allt

Årets textförfattare: Seinabo Sey – I’m a Dream

Årets visa/singer-songwriter: Slowgold – Mörkare

Årets specialpris: Jan Hansson

Årets hederspris: Avicii