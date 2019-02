”Gillar man inte regn så blir det en tuff helg”

Skåne Det kommer att bli en blöt helg för skåningarna. Väderprognoserna talar om sydvästliga vindar, mildgrader och nederbörd.

I södra Skåne är snön redan försvunnen, och i den norra länsänden får den svårt att bita sig kvar när mildvädret och lågtrycken drar in.

–Det man kan säga överlag är att det blir milda sydvästvindar som dominerar, säger Lovisa Andersson på SMHI.

Ett lågtryck är på väg in över Skåne under senare delen av fredagen, och innan det parkerar ser det ut att vara uppehåll.

–Regnet är på ingång under senare delen av fredagen. Under lördagen blir det fortsatt ostadigt, och regnet håller i sig, säger Andersson.

Temperaturerna kommer ligga runt fyra, fem grader, och vindarna blir frisk, i byarna tidvis hård.

Söndagen bjuder inte någon direkt förändring. Det blir fortsatt regnigt.

– Gillar man inte regn så är det en tuff helg, för det är regnet som dominerar, säger Andersson.

Men beroende på hur väderfronterna går så kan regnet övergå i snö under natten mot måndagen.

– Bakom helgens lågtryck är det övergång till kallare väderläge, och då kan nederbörden övergå i snö. Men det blir tufft för den snö som ligger nu, säger Andersson.