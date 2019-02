Inte vem utan hur

Liberalerna bör välja sin nya ledare i en öppen och transparent process. Det skulle de med största sannolikhet vinna på. Det ger dem chansen att visa i vilken riktning partiet vill röra sig och vad de kommer att stå för under sin nya ledare. Hur är i nuläget nästan viktigare än vem.

Man ska inte dra alltför många växlar på Centerpartiets transparenta och öppna partiledarprocess och Annie Lööfs framgångar: partierna har rätt olika partikultur, med fler upplevda och verkliga falanger inom Liberalerna och större splittring i viktiga frågor. Men Centerpartiet har långsiktigt skördat vad de sått genom att välja en öppen process.

Lööf har i någon mån kunnat bortse från dåliga opinionssiffror i början av sitt ledarskap, eftersom hon vetat att hon har stort internt stöd för sitt ledarskap. Det gör att Lööf har kunnat fundera på ganska radikala förslag och åtgärder utan att se sig över axeln efter någon falang som vill avsätta henne. Hon lär få ökat internt motstånd över överenskommelsen med Socialdemokraterna, med det är inget större problem eftersom hon har högt förtroende från början. Lite intern debatt är mer sund än problematiskt.

Även oavsett Lööfs framgångar är det en bra idé för Liberalerna att ha en öppen process. Intresset för partiet lär öka om man får utrymme att redogöra för vem som är aktuell för att efterträda Björklund och varför. Liberalerna får dessutom en möjlighet att förtydliga sin politik.

Partiet har en tendens att byta åsikt eller inriktning lite för ofta för att väljarna ska kunna räkna med dem när det blåser snålt. Trots det förvirrande valresultatet var 2018 års val ett om värderingar, vilket låg Liberalerna i fatet. Liberalerna under Björklund var flera sätt tydligare med var de stod efter än innan valet. Om de dessutom inför en öppen process kring valet av partiledare kan man visa tydligt i vilken riktning man vill röra sig under nytt ledarskap. Med Liberalernas katastrofsiffror i opinionen är det väl värt ett försök.