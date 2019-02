Yngling döms till fängelse efter biljakt

HÄSSLEHOLM Tingsrätten litade helt på polisens iakttagelser under biljakten.

Nu döms mannen i baksätet till två månaders fängelse.

Polisen gjorde slagningar på bilen som de mötte och fattade misstankar. Det var starten till en biljakt som varade i runt fyra mil innan den avslutades på väg 24 väster om Äljalt.

När polisen kom ikapp satt det en person i passagerarsätet fram, och en i baksätet. Men bakom ratten var det tomt.

Polisen som varit med i jakten hade dock sett frisyren på föraren när lysena låg på i en skarp kurva, och identifierade föraren som den som nu satt i baksätet. Samme man hävdade att det var mannen i framsätet som kört. Denna person skyllde i sin tur på en tredje person som inte var där.

Tingsrättens bedömningen gick man helt på polisens vittnesmål, där han varit i tjänst och haft ett klart och detaljerat vittnesmål.

Under torsdagen föll domen mot den nu 20-årige mannen. Hässleholms tingsrätt finner honom skyldig på samtliga åtalspunkter: grov vårdslöshet i trafik, grov olovlig körning, rattfylleri och ringa narkotikabrott.

Påföljden blir två månaders fängelse.

Mannen förekommer trots sin ringa ålder redan under nio avsnitt i belastningsregistret, där den senaste domen föll i mitten av december i fjol. Då dömdes han till 14 dagars fängelse för grov olovlig körning. Ett straff som ännu inte verkställts. Han är dessutom fortsatt under skyddstillsyn för en tidigare dom i Lunds tingsrätt.

”Det finns dock inte förutsättningar för att låta den tidigare utdömda skyddstillsynen eller fängelsestraffet omfatta nu aktuella brott”, skriver tingsrätten i sitt domskäl.

Eftersom mannen vid gärningstillfället bara var 19 år krävs det särskilda skäl för att döma honom till en frihetsberövande påföljd. Med hänsyn till artvärdet på såväl grov vårdslöshet i trafik och grov olovlig körning, samt återfallet i brottslighet, finner en enig tingsrätt att inget annat än ett kortare fängelsestraff kan bli aktuellt.

Dessutom anses bilen och bilnycklarna vara förverkade.

