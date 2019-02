Den amerikanske komikerna och skådespelaren Steve Bean har avlidit i en ålder av 58 år.

Han var född i Lynn, Massachusetts och började framträda under studietiden på Carnegie mellon university i Pittsburgh och på lokala nattklubbar.

På 80-talet bildade han duon Zito & Bean, tillsammans med Chris Zito och de körde under tre år sin egen komedishow. Gruppen splittrades när Steve Bean flyttade till Los Angeles, där han gick med i Groundlings improv group och även skrev för The Tim Conway show och Dot Comedy.

Första skådespelarrollen var som reporter i sitcomserien Cheers. Därefter var han bland annat med avsnitt av Murder she wrote, Quantum leap och filmroller som Mousehunt (1997), Blast from the past (1999), Shakes the clown (1991), Vital signs, Veronica Mars och Justified.

2016 diagnostiserades han med en ovanlig form av näscancer. Han tvingades ta bort både näsan och en bit av kind- och käkbenet.

Mel Magazine skildrade hans år utan näsa, och där berättade han om hur sjukdomen påverkade honom.

Närmast anhöriga är makan Carrigan och sonen Jacob Randall Levy.