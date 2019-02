Emiliano Sala bekräftad död

Fotboll Kroppen som bärgats från vraket efter det flygplan där Emiliano Sala färdades i över Engelska kanalen har identifierats – fotbollsstjärnan bekräftas död.

Den 21 januari försvann flygplanet där den argentinske fotbollsspelaren Emiliano Sala transporterades i över Engelska Kanalen.

Sala var på väg till sin nya klubb Cardiff i Wales efter en övergång från den franska klubben Nantes.

Redan tidig i sökandet fann det brittiska haverikommisionen AAIB, Air Accidents Investigation Branch, intressanta objekt på havsbottnen rakt norrut från ön Guernsey.

”Tragiskt nog visar videobilderna en passagerare i vraket. AAIB överväger nu nästa steg i samarbete med pilotens och passagerarens respektive familjer och med polisen”, skrev AAIB i ett pressmeddelande.

Sent under torsdagskvällen bekräftade brittisk polis att kroppen identifierats och att det rör sig om Emiliano Sala.

– Kroppen som togs till Portland Port i dag har blivit identifierad av dödsfallsutredare från Dorset som den professionella fotbollsspelaren Emiliano Sala, säger polisen i Dorset enligt BBC.

Piloten David Ibbotsons kropp har ännu inte gått att lokalisera.

– Både Salas och piloten David Ibbotsons familjer har blivit informerade. Våra tankar går till dem, säger polisen i Dorset, enligt BBC.

Den franska klubben Nantes och walsesiska Cardiff ser ut att vara på väg in i en juridiskprocess när det gäller Emiliano Salas övergång.

Nantes hade ännu inte hunnit få några pengar för den nu bortgångne spelaren och anser att Cardiff bör påbörja betalningen för fotbollsstjärnan.

Premier League-klubben vill dock avvakta med att betala övergångssumman som ligger på runt 150 miljoner tills polisen och den brittiska haverikommissionen är färdiga med utredningen kring Salas försvinnande, skriver Sportbladet.

Sen den tragiska nyheten om flygplanshaveriet har hela fotbollsvärlden sörjt Emiliano Sala.

The body recovered from the wreckage of a crashed plane in the English Channel is that of Cardiff striker Emiliano Sala.https://t.co/UWB530iwSf pic.twitter.com/x9JQeBGk1p

— BBC Sport (@BBCSport) February 8, 2019