Häktad för olaga hot

HÄSSLEHOLM

En man med bostadsadress strax norr om Stockholm häktades under torsdagen av Hässleholms tingsrätt, på sannolika skäl misstänkt för olaga hot.

Mannen knivhotade en man och en kvinna på ett boende i Sösdalatrakten under natten mot måndagen, och greps 03:49 under måndagsnatten. Han anhölls senare under förmiddagen.

Kammaråklagare Christoffer Ramkvist ville häkta mannen med hänsyn till att han annars skulle avvika för att hålla sig undan lagföring, samt att han på fri fot skulle kunna försvåra utredningsarbetet. Den misstänkte mannen motsatte sig att bli häktad.

Tingsrätten gick på åklagarens linje. Åtal mot mannen ska ha väckts senast den 15 februari.