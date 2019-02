Melodifestivalen Den yngsta deltagaren i tävlingen, Malou Prytz, gick med bidraget I do me direkt vidare till final tillsammans med Hanna Ferm & Liamoo under Melodifestivalens andra deltävling som ägde rum i Malmö.

Vlad Reiser och Andreas Johnson tog sig vidare till andra chansen som äger rum den 2 mars.

Oscar Enestad och Jan Malmsjö var först att åka ut ur tävlingen. Margaret med sitt bidrag Tempo tog sig inte heller vidare i efter deltävlingen i Malmö.