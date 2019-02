Albert Finney är död

Den brittiske skådespelaren Albert Finney, har avlidit i en ålder av 82 år.

Han vad född i Salford, Greater Manchester och fick sin utbildning vid Royal academy of dramatic art.

1958 gjorde han sin debut på scen. Från början var det endast Shakespeareroller, men 1960 slog han igenom i London i Lögnhalsen. På film kom debuten med Lördagskväll och söndagsmorgon (1960).

Bland många av de olika roller han gjort kan nämnas Tom Jones (1963), En spökhistoria (1970), Mordet på Orientexpressen (1974), Annie (1982) The dresser (1983), The green man (1987), Miller’s crossing (1990) Erin Brockovich (2000), The gathering storm (2002), The Bourne ultimatum (2007), The Bourne legacy (2012) och Skyfall (2012).

Fem Oscarsnomineringar och nio nomineringar till Golden Globes, hade han. Han vann bland annat en Emmy för bästa skådespelare i The gathering storm, där han spelade Winston Churchill. Han mottog många olika hederspriser som skådespelare.

Albert Finney tilldelades Commander of the order of the British Empire 1980 och 2000 adlades han.

Tillsammans med skådespelaren Michael Medwin grundade de filmproduktionsbolaget Memorial enterprises.