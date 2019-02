Den amerikanske skådespelaren Carmen Argenziano, har avlidit i en ålder av 75 år.

Han var född i Sharon, Pennsylvania och fick en lång karriär på filmduken. Det blev över 50 filmer och runt 100 tv-serier och filmer.

Han är främst känd i rollen som Jacob Carter i Stargate SG-1. Bland de många filmer han gjort kan nämnas Hit man (1972), The godfather 2 (1974), Capone (1975), Sudden impact (1983), Heartbreakers (1984), Swordfish (2001), Angels and demons (2009), The institute (2017) och Future world (2018).

Carmen Argenziano var också medlem i Actors studio och fick ta emot Los Angeles Drama critics’ circle award för sin roll som Jack Delasante i A prayer for my daughter.