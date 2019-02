Svensk låtskrivare trippelt grammybelönad

Musik Natten mot måndagen gick den amerikanska musikindustrins största fest, Grammygalan, av stapeln.

Det blev en triumf såväl för den svenske kompositören Ludwig Göransson som för hiphopmusiken.

Childish Gambinos låt This is America, och inte minst videon till densamma, tillhör förra årets mest uppmärksammade. Låten är skriven av Childish Gambino, eller Donald Glover som han egentligen heter, Jeffrey Lamar Williams och Ludwig Göransson. Under natten till måndagen blev det första rap-låt att bli årets låt på Grammy-galan. Dessutom blev den årets skiva. Även där är det första gången någonsin för hip hop-genren.

– Oavsett var du är född eller vilket land du kommer från så kan du knyta an med This is America, sa Ludwig Göransson under sitt tack-tal.

– Den talar till människor, nästan direkt till din själ: den pekar ut orättvisor, hyllar livet och återförenar oss alla på samma gång.

Men redan innan Ludwig Göransson hade hunnit komma in på själva galan, medan han stod på röda mattan och blev intervjuad av nöjestidningen Variety, fick han beskedet att han vunnit kvällens första Grammy för soundtracket till filmen Black Panther.

”This is America” kammade dessutom hem bästa rap-framträdande och årets video.

Förutom Göransson var även den forne Idol-vinnaren, och tillika sångaren i hårdrocksbandet H.E.A.T., Erik Grönwall och bandet Ghost nominerade till grammysar – Grönwall var nominerad för sin roll i livesändningen av Jesus Christ Superstar och Ghost för bästa hårdrock – men de fick gå hem lottlösa.