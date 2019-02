”Förbjuden kärlek är så kittlande”

Senast gjorde de tv-thrillern Midnattssol tillsammans. Nu är regissörsduon Måns Mårlind och Björn Stein tillbaka med något helt annat. Långfilmen Eld & lågor, som har premiär i dag på Alla hjärtans dag, är en Romeo- och Julia- historia i tivolimiljö. Och dessutom baserad på en sann historia.

– När en kollega berättade den här historien för oss högg vi direkt, that´s the movie!, säger Björn Stein.

Verkligheten bakom Björn Stein och Måns Mårlinds magiska kärleksdrama Eld & lågor är kärleken mellan Nöjesfältets John Lindgren och Gröna Lunds Ninni Svensson. 1927 till 1957 låg de två konkurrerande nöjesfälten bredvid varandra på Djurgården med bara den smala gatan Allmänna gränd mellan. När John, son till Nöjesfältets ägare, och Ninni, dotter till Gröna Lunds ägare, blev förälskade fick de smyga med sin kärlek och kunde gifta sig först när deras pappor dog 1940.

Paret drev sedan Nöjesfältet tillsammans tills det lades och John Lindgren tog sedan över Gröna Lund.

– Direkt när vi fick höra historien krokade vi upp med Johns och Ninnis barn, tre som fortfarande lever, och hade långa luncher fyllda med berättelser och sedan satte Måns sig och skrev manus, berättar Björn Stein entusiastiskt.

Vad var det som fångade er med historien?

– Det finns ett antal arketypiska historier – kampen för frihet och hämnd bland annat. Och så har du förbjuden kärlek och det är bara så kittlande, säger Måns Mårlind. Vi är väldigt svaga för själva miljön som är visuellt spännande, väldigt fysisk och analog och att historien utspelas under andra världskriget när Tyskland ökar och Sverige låtsas som inget sker och vi kände att det här kan bli en riktigt maffig film.

Den som förväntar sig en realistisk kärlekshistoria i svensk 40-talsmiljö får en spännande överraskning i biofåtöljen. Björn Stein och Måns Mårlind har valt att gå en bra bit utanför realismens ramar och beskriver Eld & lågor som magisk realism – lite likt deras Håkan Hellström-film Känn ingen sorg.

Den värld där John och Ninni blir förälskad är en glittrande tivolivärld med en mörk baksida av krig, rasism, och kriminalitet men samtidigt slår kärleken bokstavligen ut som glittrande såpbubblehjärtan mellan de två älskande och deras drömmar om varandra lämnar fysiska spår i verkligheten.

– Själva 40-talet i Stockholm har vi sett mycket av på film och det känns inte så spännande så vi kom fram till att vi faktiskt kan göra precis som vi vill, berättar Måns Mårlind med ett skratt. Det här är ju konst, så vi skapade vår egen verklighet.

– När vi träffade Johns och Ninnis barn drog de den ena storyn efter den andra och vi var inte riktigt säkra på att allt var hundra procent sant, det vet vi inte ens i dag, lägger Björn Stein till. Samtidigt kände vi att det spelar ingen roll, det var så bra historier och vi inspirerades av dem.

– Sedan vill vi också att filmen ska kännas som ett nöjesfält, fortsätter Måns Mårlind. Den här känslan av att det bubblar på alla håll tror jag bidrog till att vi måste ta i och utnyttja alla filmens möjligheter. Och vi blir också så stimulerade och kreativt utmanade av att berätta så här i stället för på ett traditionellt sätt.

Kärleksparet Ninni och John spelas av Frida Gustavsson och Albin Grenholm. För fotomodellen Frida är det den första filmrollen men Albin Grenholm jobbade Björn Stein och Måns Mårlind med även i Midnattssol.

– Vi letade länge efter vårt kärlekspar och testade många som vi verkligen gillade men som inte var John och Ninni, berättar Björn Stein. Men när vi testade Frida Gustavsson så var hon verkligen Ninni – självsäker och trygg men ändå fragil.

– Albin kom sedan ganska sent, fortsätter han. I Midnattssol är han en grov, bufflig grovarbetare och ser man bilder på honom i den rollen och som John så är de oerhört olika och det är för att han är en så jäkla bra skådis. När hans norrländska stabilitet mötte Fridas energi hade vi svaret – de där två ska vi ha.

I övriga roller i Eld & lågor finns bland andra Pernilla August, Lennart Jähkel, Robert Gustafsson och Helena af Sandeberg.

Viktigt för Måns Mårlind och Björn Stein var också att John och Ninnis barn var med hela vägen under filmarbetet.

– Vi ville inte hamna i ett sådant där tråkigt läge att familjen tar avstånd, förklarar Björn Stein. De har verkligen varit extremt generösa och givmilda och det var väldigt roligt när vi lyckades hitta gamla bilder från John och Ninnis bröllop som vi använder under eftertexterna. Det var bilder som deras barn aldrig sett förut och de blev så berörda att tårarna sprutade.

– Vi har också hela tiden sagt att vi vill att John och Ninni ska sitta någonstans bland molnen och titta ner och känna att det här är vår film oavsett vad som är sant eller inte, att det är känslan som räknas, flikar Måns Mårlind in.

Måns Mårlind och Björn Stein är en filmskaparduon som inte går att placera in i något fack. Deras gemensamma filmskapande, som inleddes med tv-serien Sjätte dagen, innehåller bland annat den annorlunda actionfilmen Storm, hårdkokta tv-thrillern Midnattssol, fantasifulla Känn ingen sorg och Hollywoodäventyret Underworld: Awakening.

– Det är väl ett sätt för oss att utvecklas, att testa nya formspråk och genrer, funderar Måns Mårlind.

– Ja, och Midnattssol som vi gjorde innan Eld & lågor var mörk och tung och realistisk och sedan kände vi att vi ville ha kulörta lyktor och leka visuellt, säger Björn Stein.

Nu när det är biopremiär för Eld & lågor är de redan på väg in i en en ny värld.

– Vi gör tv-serien Shadow play som utspelas 1946 i Berlin. Det är en väldigt amerikansk historia och raka motsatsen till Eld & lågor. Det är visserligen 40-tal igen men den är hård, spännande och dramatisk, berättar Måns Mårlind.