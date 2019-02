Rollerna klara för höstens musikal

Erik Espinoza, Karoline Dons, Johan Wikström och Malin Karlsson. Så lyder namnen på de fyra huvudrollsinnehavarna i Guys and dolls som spelas på Kristianstad teater i höst.

– Det känns fantastiskt bra, jag är otroligt glad, säger Ola Hörling, regissör.

Underhållningspatrullen ger i höst musikalen Guys and dolls på Kristianstad teater och under torsdagen presenterades de fyra huvudrollsinnehavarna.

Föreställningen utspelar sig i Broadway på 50-talet och rollen som storspelaren Sky Masterson spelas av Erik Espinoza, som bland annat medverkat i Spelman på taket på Malmö opera.

– Han är klockren för den här rollen, både utseendemässigt och röstmässigt, konstaterar regissören Ola Hörling.

23-åriga norskan Karoline Dons spelar frälsningssoldaten Miss Sarah Brown.

– Karoline gör sin praktik hos oss, hon är superbegåvad och kommer att bli hur bra som helst.

I centrum för Guys and dolls är Nathan Detroit som bedriver så kallade crap games, olagligt spel, och han spelas av Johan Wikström. Wikström har medverkat i en mängd uppsättningar på Kristianstad teater, bland annat i Sound of musik, Annie och Trollkarlen från Oz.

– Han spelade Anatolji i Chess senast. Han är hur bra som helst. Det roliga med honom är att han är en bra skådespelare och duktig sångare men han är också en fantastiskt komisk skådespelare, och det har nog inte många tänkt på. Jag har jobbat med honom i andra sammanhang när han haft komiska roller och han är fantastisk på det, säger Ola Hörling.

Nathans fästmö, nattklubbssångerskan Adeleide vill inget hellre än att gifta sig med Nathan.

– Och han vill gifta sig med henne men han vågar inte riktigt, för han är en mes. Som män kan vara i den positionen, säger Ola Hörling med ett skratt.

Miss Adelaide kommer att spelas av Malin Karlsson, även hon en välkänd figur på Kristianstad teater. Hon syntes senast i höstas då hon gjorde rollen som den tondöva divan Lina Lamont i Singin’ in the rain.

Ytterligare tre roller har blivit tillsatta, och där kan man se David Rix, Max Hansen och Ingmar Jonson.

Guys and dolls hade premiär på Broadway 1950 och några av dess mest kända låtar är Adelaide, Sit down, you’re rockin’ the boat och I´ve never been in love before. Musikalen filmatiserades senare, då med Frank Sinatra och Marlon Brando i huvudrollerna.

Varför Guys and dolls?

– Det finns flera olika parametrar som styr. Dels försöker vi tänka på vad vi har spelat förut, vi vill ha variation. Vi ska spela något som vi tror är publikt gångbart. När vi senare hittat någon vi gillar så måste vi också få rättigheterna till den, säger Ola Hörling.

Just Guys and dolls har länge legat på önskelistan hos Underhållningspatrullen över musikaler att sätta upp.

– Det är en väldigt bra musikal i sin genre. Musikal idag är en bred konstform. Det finns allt från Les Misérables till Book of mormon till Shrek. I spektret av bra, roliga underhållningsmusikaler så är Guys and dolls en av de bästa.

Guys and dolls har premiär den 21 september och spelas till den 17 november. Ny musikalisk ledare och kapellmästare är Lukas Elgmo.