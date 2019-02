Bjärnum har förlorat en del av sin historia

Ronald Johnsson i Bjärnum har avlidit i en ålder av 94 år. Han somnade in lugnt och stilla på äldreboendet Nybo, där han bott med sin maka Nancy sedan ett och ett halvt år tillbaka.

Bjärnumssonen Ronald kallades allmänt i byn, och långt utanför Bjärnum, för Kadorra. Det var ett smeknamn från ungdomstiden.

Ronald Johnsson arbetade under en stor del av sitt liv inom möbelindustrin i Bjärnum, men han hann även med mycket annat.

Kadorra blev en föreningsmänniska av rang. I sin krafts dagar var han en av ortens mest välkända profiler. Nästan överallt fanns Ronald, beredd att räcka en hjälpande hand inom bland annat föreningslivet.

Klok, idérik, vänlig, gladlynt och godmodig och utrustad med vilja och energi ledde han insamlingen till simhallen, ryckte upp Folkparken med mera.

Ronald gifte sig med Nancy från Hallaryd. Hennes far var liesmed.

Paret flyttade in i en ny villa på Ekgatan i Bjärnum 1957. Där bodde de sedan kvar i 60 år. Båda trivdes utmärkt.

Grabben från Bjärnum växte upp i Sveriges då troligen ”mesta” möbelort. För Ronald var det naturligt att börja på just en sådan fabrik. Bara 13 år ung kom han som sprutlackerare till Olof Perssons möbelfabrik, där han stannade i ett år.

Sedan väntade ett jobb som springpojke och butiksbiträde i Oscarias skoaffär. 18 år gammal kom Kadorra 1942 till Hugo Troedssons klassiska möbelfabrik.

Där jobbade runt 15 man bara i bonarverkstaden. Där fick han bland annat lära sig att förarbeta nytillverkade möbler, att bona, polera med mera. En mängd olika arbetsmoment skulle göras.

Här lärde sig ynglingen noggrannhet.

Värnplikten kallade med sjukvårdsutbildning i Hässleholm, Kristianstad och Växjö.

Det blev totalt 15 år på Hugos i Bjärnum. Tre år i Gärsnäs väntade.

Fram till julen 1963 hann Ronald också med att jobba på en annan klassisk fabrik, nämligen Bjärnums möbel.

Därefter värvade tidigare arbetskamraten Sigurd Nilsson över Ronald Johnsson till Bjärtons gitarrfabrik – eller musikinstrumentfabrik som fabriken egentligen var.

Bjärton blev först med femdagarsvecka under sommarhalvåret. Förarbetet inför ytbehandlingen samt sprutningen var hans jobb.

Folkparken var i slutet av 1960-talet i svår kris. Allkunnige Ronald blev bas där, från 1970 och flera år framåt. Parken räddades tack vare att publiken strömmade till. Han lockade dit mycket folk.

Det aktiva yrkeslivet slutade med att Ronald Johnsson blev kanslist i den kända brottarklubben Trim.

Bjärnum ville ha en simhall för lite drygt 50 år sedan. Pengar saknades dock – redan då.

En grupp entusiaster; med Kadorra i ledningen åtog sig att samla in 100 000 kronor på ideell väg. Det blev 107 000 till badhus och simhall 1968. Insamlingen väckte beundran långt utanför Bjärnum.

Som ung spelade han fotboll i BGI och brottades för BK Trim. Det blev också förtroendeuppdrag i båda klubbarna.

Fixaren var initiativtagare till karnevalen för drygt 50 år sedan. Bjärnumsrevyn blev ett annat av hans ”barn”. Föreningen Gamla BGI:are startades. Loppmarknader drogs i gång. Och så vidare.

Bjärnum har förlorat en del av sin historia. Ronald Johnsson älskade sin hemort. Under flera år sågs han på sin permobil bland männen i den så kallade Akademien utanför Olof Nils.

Närmast sörjande är makan Nancy, sönerna Leif och Stefan med familjer, barnbarn och barnbarnsbarn.