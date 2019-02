Priset sjunker för bästa åkermarken

OSBY/ÖSTRA GÖINGE

Den absolut bördigaste marken i Sverige finns i Skåne och Östergötland (region 1). Efter en toppnotering 2016 sjönk priset för åkermarken förra året, 2018, med sju procent och ligger på 324 000 kronor per hektar, enligt LRF Konsult.

– Att vi nu ser en viss avmattning tolkar jag som att marknaden stabiliserar sig vilket känns helt och hållet sunt, säger Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult, i ett pressmeddelande.

Prisbilden för åkermark i de övriga bördighetsklasserna har både sjunkit och ökat i pris. Till exempel har den näst mest bördiga marken (region 2) ökat 5 procent till 208 000 kronor per hektar medan åkermarken i region 3 har sjunkit 8 procent till 139 000 krono per hektar. Den minst bördiga åkermarken som återfinns i Norrland (region 5, Norrland) har stigit med 3 000 kr till 22 000 kronor per hektar under 2018.