Tog till flykten efter inbrottsförsök

Osby En person kom undan när polisen kallades till Hallaryd efter ett inbrottsförsök i tisdags morse. Personen försökte gömma sig för polisen i Hallaböke men blev störd och försvann utom synhåll.

Det var under natten mellan måndag och tisdag som polisen fick larm om ett misstänkt inbrottsförsök i en bostad i Hallaryd. Det var de boende i huset som larmat polisen efter att någon ryckt i dörrhandtaget.

När polisen kom till platsen såg de fyra personer stå vid en bil. En av dem kastade sig i bilen när han såg att polisen närmade sig. De andra tre följde efter men hann inte hoppa in i bilen. Föraren körde iväg och i farten körde han på en av de tre kompanjonerna.

I den vidare flykten körde mannen in i den bil som polisen hade parkerat för att blockera vägen i Hallaryd. Polisbilen fick så stora skador att polisen inte kunde köra med den och följa efter flyktbilen och ta upp jakten.

De tre personer som blev kvar förhördes av polisen. Polisens förhör och undersökningar på plats visar dock inte på något som kan knyta de tre personerna till något brott. De släpptes efter förhör.

Alla tre personerna är kända av polisen sedan tidigare. De ville inte uppge namnet på den person som kom undan men polisen har registreringsnumret på bilen.

Flyktbilen tog vägen från Hallaryd mot Hallaböke. Enligt ögonvittnen försökte mannen som lyckades köra ifrån polisen gömma sig i Hallaböke vid runt åtta tiden på tisdagens morgon, Men han blev störd och fortsatte utom synhåll.