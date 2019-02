Vad händer när elen försvinner?

– Värmen försvinner.

– Det blir svårt att laga och förvara mat.

– Mat och andra varor kan ta slut i affärerna.

– Det kommer inget vatten i kranen eller toaletten.

– Det går inte att tanka.

– Betalkort och bankomater fungerar inte.

– Mobilnät och internet fungerar inte.

– Kollektivtrafik och andra transporter står stilla.

– Det blir svårt att få tag i läkemedel och medicinsk utrustning.

(Källa: MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Vad händer egentligen med vårt moderna samhälle om elektriciteten försvinner? I den nya realityserien Nedsläckt land är det precis vad som undersöks i ett experiment där tio deltagare får uppleva en resa långt ifrån mobiltelefoner, kranvatten och värme.

I SVT:s nya seriesatsning, med premiär på måndag, delas tio personer in i två grupper som flyttar in i vars ett hus. Det ena huset är en modern lyxvilla där allt sköts med dagens teknik, det andra en gammal gård med färre moderna bekvämligheter.

Främlingarna som flyttar in tillsammans har ingen aning om vilket experiment som väntar dem, de har bara fått instruktionen att packa för två veckors semester. När strömmen går tror de därför att det är ett vanligt strömavbrott och börjar leta efter proppskåp i husen. Men det är nu experimentet har satt igång, och så småningom kommer mat, vatten, värme och avlopp slås ut.

– Det här är ett jättespännande experiment som ger en bra mental förberedelse på att det här faktiskt kan hända, säger Misse Wester som är professor i risk och säkerhet, med speciellt fokus på mänskliga reaktioner i kris. vid Lunds universitet.

– Experimentet visar hur komplext vårt samhälle är, men också hur duktiga vi människor är på att anpassa oss och samarbeta om ett krisläge uppstår. Vi går inte och plundrar närmsta affär som scenariot ofta är i filmer och tv-serier, vi är faktiskt ganska hjälpsamma och snälla mot varandra.

En av de tio deltagarna är 47-årige Kalle Rosensköld från Staffanstorp. Han beskriver upplevelsen som framförallt omtumlande men lärorik.

– Det som var mest intressant var att se hur vi människor beter oss i en sådan situation. Jag har ändå jobbat med teambuilding och ledarskap i 15-20 år, men då är det mot företag där folk känner varandra. Här var vi alla främlingar. Så det är spännande att tänka på om det här skulle ha hänt i en storstad – vad hade då hänt? Hur samsas man? Vem är aktiv och vem är passiv? Dessa roller kunde man snabbt se i vår lilla grupp, tänk då på ett stort samhälle, säger Kalle Rosensköld.

Hur förändrades du?

– Jag måste vanligtvis äta var tredje timme, får jag inte mat blir jag grinig, och det kunde vi ju inte göra här. Men jag lyckades hålla mig lugn trots att jag var hungrig. Man blir mycket mer accepterande i sådana här situationer och fokuserar på de viktigaste sakerna.

Lever du annorlunda idag jämfört med före experimentet?

– Rent praktiskt så har jag gjort en inventering av hemmet men jag har inte blivit en samlare. Men stället för att köpa ett paket med batterier så köper jag fem så att jag har. Och jo, jag har bunkrat lite mat men det är inte på nivån att jag har skaffat ett helt förråd. Den största skillnaden är snarare att jag funderar mycket mer på hur samhället fungerar nu. Som för våra tiggare. Om det blir en nationell kris, vem hjälper dem? De är också en del av samhället.

Vad saknade du mest från vårt moderna samhälle då?

– Väderappen! Att inte kunna spå väder var besvärligt eftersom vi inte kunde planera när vi skulle åka ut med båten, lägga ut nät och så vidare. Vanligtvis tittar jag dagligen på väderappen för att få koll. Däremot så saknade jag inte sociala medier alls. Det tog en halv dag så hade jag glömt bort det, det var snarare befriande lätt att alternativet inte fanns.

Vad bär du med dig nu?

– Ett minne för livet, verkligen. Vi deltagare kom varandra extremt nära. Men också en kunskap. Uppstår den här situationen på riktigt så känner jag mig mer mentalt förberedd. Jag har ju faktiskt fått förmånen att testköra det, säger Kalle Rosensköld.

